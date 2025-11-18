कोल्हापूर

Kolhapur Crime News: यल्लम्मा चौकात थरार! पिस्तूल घेऊन फिरणारे दोघे गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात; तात्काळ कारवाईत विदेशी बनावटीचे पिस्तूल जप्त

Armed Criminals: अंगझडतीत विदेशी पिस्तूल आणि जिवंत काडतूस; आरोपींनी पळण्याचा केलेला प्रयत्न पोलिसांनी हाणून पाडला
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: पिस्‍तूल आणि जिवंत काडतूस घेऊन फिरणाऱ्या रेकॉर्डवरील दोघा गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली. विशाल बबन जाधव ऊर्फ मांगुरे (वय ३१, रा. सुभाषनगर) आणि सौरभ शिवाजी पाटील (२१, साई मंदिरजवळ, सुभाषनगर) अशी त्यांची नावे आहेत. जुना राजवाडा पोलिसांनी ही कारवाई केली.

