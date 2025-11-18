Kolhapur Crime News: यल्लम्मा चौकात थरार! पिस्तूल घेऊन फिरणारे दोघे गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात; तात्काळ कारवाईत विदेशी बनावटीचे पिस्तूल जप्त

कोल्हापूर: पिस्तूल आणि जिवंत काडतूस घेऊन फिरणाऱ्या रेकॉर्डवरील दोघा गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली. विशाल बबन जाधव ऊर्फ मांगुरे (वय ३१, रा. सुभाषनगर) आणि सौरभ शिवाजी पाटील (२१, साई मंदिरजवळ, सुभाषनगर) अशी त्यांची नावे आहेत. जुना राजवाडा पोलिसांनी ही कारवाई केली..पोलिसांनी सांगितले की, मंगळवार पेठेतील यल्लाम्मा चौक परिसरात एक रेकॉर्डवरील गुन्हेगार पिस्तूल घेऊन येणार असल्याची माहिती जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक महेश पाटील यांना मिळाली..Kolhapur Police : तरुणीवर हल्ला प्रकरण, हत्यारे घेऊन दहशत माजवणाऱ्या टोळक्याची ‘मस्ती जिरवली’; कोल्हापूर पोलिसांची कारवाई.त्यानुसार काल सायंकाळी साडेसहा वाजता पोलिसांनी तेथे सापळा रचला. एका हॉस्पिटलच्या पाठीमागे रिकाम्या जागेत पोलिसांनी त्या दोघांवर संशय व्यक्त करताच विशाल आणि सौरभ दोघांनीही पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्यांना पाठलाग करून पकडले..विशालची अंगझडती घेतली, तेव्हा त्याच्याकडे कंबरेला विदेशी बनावटीचे काळ्या रंगाची पिस्तूल मिळाले. त्यामुळे त्याला ताब्यात घेतले. याचवेळी त्याच्यासोबत असणाऱ्या सौरभची अंगझडती घेतली, तेव्हा त्याच्या खिशात एक जिवंत काडतूस मिळाले..दोघांची मिळून अंदाजे सुमारे पन्नास हजार पाचशे रुपये किंमत झाली. यानंतर पोलिसांनी स्वतःहून फिर्यादी होऊन दोघांवर गुन्हा दाखल केला. अटक करून त्यांच्याकडील पिस्तूल आणि जिवंत काडतूस जप्त करण्यात आले. .Kolhapur Crime News : वाहनांचे नंबर प्लेट आणि स्टिकर बदलून महिलांची रेकी करून दागिने चोरायचे, पण पोलिसांनी करेक्ट कार्यक्रम केला.त्यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहिती शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी दिली. पोलिस निरीक्षक संजीवकुमार झाले आणि श्रीराम कन्हेरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हेड कॉन्स्टेबल अमर पाटील यांनी फिर्याद दिली. .अमर पाटील, प्रवीण सावंत, सागर डोंगरे, प्रशांत घोलप, वैभव खोत, प्रशांत पांडव, नीलेश नाझरे, मोहन लगारे आदी पोलिसांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.