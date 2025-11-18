कोल्हापूर

Kolhapur Crime News: मार्केट यार्डात धडक कारवाई! जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा, तब्बल १४ जणांवर गुन्हा दाखल

Kolhapur Market Yard: पर पोलिस अधीक्षकांच्या पथकाची मोठी धडकजुगार अड्ड्यावर छापा टाकून १४ जणांवर गुन्हा दाखल, मुद्देमाल जप्त.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्‍हापूर: मार्केट यार्ड परिसरातील राजीव गांधी वसाहतीतील जुगार अड्ड्यावर छापा टाकून चौदा जणांवर कारवाई करण्यात आली. कारवाईत रोख रकमेसह दोन लाख ८७ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. अपर पोलिस अधीक्षक धीरजकुमार यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. याची नोंद शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात झाली.

