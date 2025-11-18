Kolhapur Crime News: मार्केट यार्डात धडक कारवाई! जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा, तब्बल १४ जणांवर गुन्हा दाखल

कोल्हापूर: मार्केट यार्ड परिसरातील राजीव गांधी वसाहतीतील जुगार अड्ड्यावर छापा टाकून चौदा जणांवर कारवाई करण्यात आली. कारवाईत रोख रकमेसह दोन लाख ८७ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. अपर पोलिस अधीक्षक धीरजकुमार यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. याची नोंद शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात झाली..कारवाई झालेल्यांत सतीश बाजीराव जाधव (वय ३९, रा. राजीव गांधी वसाहत), श्रीशैल शरनापा आडके (५०, मदिना कॉलनी, उचगाव), चेतन बंडू कुराडे (३५, राजीव गांधी वसाहत), शिवकुमार चंद्रशेखर इंडी (३३, बाबानगर, उचगाव), मल्लिकार्जुन बसलिंगाप्पा रामपूर (४६, बाबानगर, उचगाव),.Kolhapur Crime News: यल्लम्मा चौकात थरार! पिस्तूल घेऊन फिरणारे दोघे गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात; तात्काळ कारवाईत विदेशी बनावटीचे पिस्तूल जप्त.बसवराज शिवराय नायकवडी (वय ३९, टेंबलाईवाडी), मुजाहीद गौसलाजम चमनशेख (३८, मदिना कॉलनी, उचगाव), चिदानंद विरुपाक्ष बहीरजी (६९, टेंबलाईवाडी), अमोल रमेश गोंधळी (४१, टेंबलाईवाडी), .मल्लिकार्जुन शरनापा रायगोंडा (५५, उचगाव), आसगरआली ताजुद्दीन शेख (३७, उचगाव), धर्मा दौलू कांबळे (६६, राजीव गांधी वसाहत), मुसद्दीक मोहमंदहानिफ मुजावर (३१, उचगाव), उमेश बाजीराव जाधव (३८, राजीव गांधी वसाहत) यांचा समावेश आहे. या सर्वांना ताब्यात घेऊन नोटीस देऊन सोडण्यात आले..Ichalkaranji Crime: 'इचलकरंजीत जुगार अड्ड्यावर छापा'; साडेपाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त; ११ जणांवर गुन्हा दाखल.पथकातील पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय देशमुख, अंमलदार मयूर देसाई, समीर पवार, पंकज कारंडे, प्रवीण पवार, माधुरी माळी, अविनाश काळेल, वैष्णवी महारनवर यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.