कोल्हापूर

Kolhapur Lodge Raid : पोलिसांनी लॉजचा दरवाजा उघडताच समोर दिसलं भयानक, लॉज काउंटरच्या ड्रॉवरमधून 'ते' साहित्य सापडलं अन्

Kolhapur Police : गडहिंग्लज येथील गणेश लॉजमध्ये वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळताच गडहिंग्लज व कोल्हापूर पोलिसांच्या संयुक्त पथकाद्वारे लॉजवर छापा टाकला.
Kolhapur Lodge Raid
Kolhapur Lodge Raidesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Kolhapur Police Raid Lodge : गडहिंग्लज येथील गणेश लॉजमध्ये वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळताच गडहिंग्लज व कोल्हापूर पोलिसांच्या संयुक्त पथकाद्वारे लॉजवर छापा टाकला. लॉजमालकासह वेश्यागमनसाठी आलेल्या चौघांवर पोलिसांनी कारवाई केली. पीडित महिलेला सोडून देण्यात आले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
Crime News
crime news in marathi
police case
Crime News Kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com