Kolhapur Lodge Raid : पोलिसांनी लॉजचा दरवाजा उघडताच समोर दिसलं भयानक, लॉज काउंटरच्या ड्रॉवरमधून 'ते' साहित्य सापडलं अन्

Kolhapur Police Raid Lodge : गडहिंग्लज येथील गणेश लॉजमध्ये वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळताच गडहिंग्लज व कोल्हापूर पोलिसांच्या संयुक्त पथकाद्वारे लॉजवर छापा टाकला. लॉजमालकासह वेश्यागमनसाठी आलेल्या चौघांवर पोलिसांनी कारवाई केली. पीडित महिलेला सोडून देण्यात आले..लॉज मालक अशोक भीमराव गवळी (६६, रा. तोरगल्ली गडहिंग्लज) याच्यासह मारुती बाळकू पाटील (२२, जक्कनहट्टी, ता. चंदगड), सागन अभिमन्यू मांग (३८, रा. कडलगे, ता. गडहिंग्लज) व मंजुनाथ सुरेश काळाई (४०, मुत्नाळ, ता. गडहिंग्लज) अशी कारवाई केलेल्यांची नावे आहेत..Kolhapur Crime News : कोल्हापूर पोलिसांची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई, कुख्यात 'बी. के. गँग'चे १३ जण जिल्ह्यातून हद्दपार.या छाप्यात पोलिसांनी पीडित महिला व लॉज काउंटरच्या ड्रॉवरमधून मोबाईल, रोकड असा एकूण २८ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. अशोकने स्वतःच्या फायद्यासाठी पैशाचे आमिष दाखवून संबंधित महिलेला अनैतिक व्यापार करण्यासाठी लॉजवर ठेवले.पोलिस निरीक्षक अजय सिंदकर यांच्या नेतृत्वाखालील कोल्हापूर, इचलकरंजीचे पोलिस पथकाने ही कारवाई केली. शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे कॉन्स्टेबल अरविंद माने यांनी फिर्याद दिली.