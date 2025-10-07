तीन ठळक मुद्दे (Highlight Summary Points):व्हिनस कॉर्नर परिसरात पोलिसांचा छापा:महिलांच्या आर्थिक अडचणींचा गैरफायदा घेऊन वेश्या व्यवसाय चालवणाऱ्या लॉजवर पोलिसांनी छापा टाकून मालक जयसिंग मधुकर खोत (वय २६) याला ताब्यात घेतले.दोन महिलांची सुटका:पोलिसांनी या कारवाईत उत्तर प्रदेश आणि रायगड जिल्ह्यातील दोन पीडित महिलांची सुटका केली असून, ९,२५० रुपये रोख आणि मोबाईलसह साहित्य जप्त केले.स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची कारवाई:पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार यांच्या आदेशाने, निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या टीमने ही यशस्वी कारवाई केली..Kolhapur crime news : महिलांच्या आर्थिक दुर्बलतेचा गैरफायदा घेऊन वेश्या व्यवसाय चालविणाऱ्या व्हिनस कॉर्नर परिसरातील एका लॉजच्या चालक-मालकाला पोलिसांनी छापा टाकून ताब्यात घेतले. जयसिंग मधुकर खोत (वय २६, रा. कुंभारवाडी, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर) असे त्याचे नाव आहे. यावेळी उत्तर प्रदेशातील एक व रायगड जिल्ह्यातील एक अशा दोन पीडितांची सुटका केली. छाप्यात ९ हजार २५० रोख, मोबाईल हँडसेटसह अन्य साहित्य जप्त केले. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांनी ही कारवाई केली..पोलिसांनी सांगितले की, महिलांच्या आर्थिक दुर्बलतेचा गैरफायदा घेऊन व्हिनस कॉर्नर परिसरातील एका लॉजमध्ये वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी बनावट ग्राहक पाठवून खात्री करून आज सायंकाळी तेथे छापा टाकला. यावेळी मालक जयसिंग खोत याला ताब्यात घेतले. शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली..पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार यांच्या आदेशाने स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षतील सहायक पोलिस निरीक्षक स्वाती यादव व उपनिरीक्षक राजेंद्र घारगे व हिंदुराव चरापले, पोलिस अंमलदार सायली कुलकर्णी, विलास किरोळकर, अश्विन डुणूंग, उत्तम सडोलीकर, राकेश माने, तृप्ती सोरटे, प्रज्ञा पाटील व अमित मर्दाने यांनी ही कारवाई केली..Kolhapur OBC Reservation : कोल्हापूर जिल्ह्यात ओबीसी प्रवर्गातून एकही आरक्षण नाही, या ठिकाणी होणार चुरसीच्या लढती.सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQs):प्र.1: ही कारवाई कुठे करण्यात आली?उ: कोल्हापूर शहरातील व्हिनस कॉर्नर परिसरातील एका लॉजवर पोलिसांनी छापा टाकला.प्र.2: आरोपी कोण आहे?उ: जयसिंग मधुकर खोत (वय २६, रा. कुंभारवाडी, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर) हा लॉजचा चालक व मालक असून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले.प्र.3: किती महिलांची सुटका करण्यात आली?उ: पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातील एक आणि रायगड जिल्ह्यातील एक अशा दोन महिलांची सुटका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.