Kolhapur Lodge Raid : गरीब असल्याचा फायदा घेऊन वेश्‍या व्यवसाय चालवायचा, लॉजवर पोलिसचं ग्राहक बनून गेले अन्...

Sex Racket Exploiting : गरीब असल्याचा गैरफायदा घेत महिलांना वेश्या व्यवसायात ढकलल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
गरीब असल्याचा गैरफायदा घेत महिलांना वेश्या व्यवसाय चालवायचा...

व्हिनस कॉर्नर परिसरात पोलिसांचा छापा:

महिलांच्या आर्थिक अडचणींचा गैरफायदा घेऊन वेश्या व्यवसाय चालवणाऱ्या लॉजवर पोलिसांनी छापा टाकून मालक जयसिंग मधुकर खोत (वय २६) याला ताब्यात घेतले.

दोन महिलांची सुटका:

पोलिसांनी या कारवाईत उत्तर प्रदेश आणि रायगड जिल्ह्यातील दोन पीडित महिलांची सुटका केली असून, ९,२५० रुपये रोख आणि मोबाईलसह साहित्य जप्त केले.

स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची कारवाई:

पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार यांच्या आदेशाने, निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या टीमने ही यशस्वी कारवाई केली.

Kolhapur crime news : महिलांच्या आर्थिक दुर्बलतेचा गैरफायदा घेऊन वेश्‍या व्यवसाय चालविणाऱ्या व्हिनस कॉर्नर परिसरातील एका लॉजच्या चालक-मालकाला पोलिसांनी छापा टाकून ताब्यात घेतले. जयसिंग मधुकर खोत (वय २६, रा. कुंभारवाडी, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर) असे त्याचे नाव आहे. यावेळी उत्तर प्रदेशातील एक व रायगड जिल्ह्यातील एक अशा दोन पीडितांची सुटका केली. छाप्यात ९ हजार २५० रोख, मोबाईल हँडसेटसह अन्य साहित्य जप्त केले. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांनी ही कारवाई केली.

