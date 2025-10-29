कोल्हापूर

Kolhapur Police Recruitment : कोल्हापूर जिल्हा पोलिस दलात ८८ जागांसाठी भरती प्रक्रिया, कुठे, कसा कराल अर्ज?

Kolhapur Police : कोल्हापूर जिल्हा पोलिस दलात एकूण ८८ जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवारांना अर्ज कसा करायचा, पात्रता काय आहे आणि शेवटची तारीख कोणती याची संपूर्ण माहिती येथे जाणून घ्या.
Kolhapur Police Recruitment

कोल्हापूर जिल्हा पोलिस दलात ८८ जागांसाठी भरती प्रक्रिया

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Jilha Police : कोल्हापूर जिल्हा पोलिस दलातील पोलिस शिपाई पदाच्या ८८ जागा भरण्यात येणार आहेत. यासाठीचे अर्ज बुधवार (ता. २९ ऑक्टोबर) पासून खुले होत आहेत. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर असणार आहे.

