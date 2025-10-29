Kolhapur Police Recruitment : कोल्हापूर जिल्हा पोलिस दलात ८८ जागांसाठी भरती प्रक्रिया, कुठे, कसा कराल अर्ज?

Kolhapur Jilha Police : कोल्हापूर जिल्हा पोलिस दलातील पोलिस शिपाई पदाच्या ८८ जागा भरण्यात येणार आहेत. यासाठीचे अर्ज बुधवार (ता. २९ ऑक्टोबर) पासून खुले होत आहेत. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर असणार आहे..भरतीची सर्व माहिती व पोलिस शिपाई पदासाठीचे अर्ज policerecruitment2025.mahait.org आणि www.mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहेत..Kolhapur Politics : कोल्हापुरातील 'या' गावाने थेट संरपंचांविरोधात अविश्वास ठरावासाठी केलं मतदान.राज्यभरात पोलिस शिपाई पदांच्या रिक्त जागांची भरती सुरू होत आहे. कोल्हापूर जिल्हा पोलिस दलात २०२४-२०२५ ची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. आजपासून ऑनलाईन अर्ज खुले होणार असून, अर्ज स्वीकारण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.