Police Recruitment : पोलिस भरतीसाठी उद्यापासून मैदानी चाचणी सुरू; भरतीपूर्वी ओळखा स्वतःची क्षमता

कोल्हापूर : कोल्हापूर पोलिस दलातील रिक्त ८८ पोलिस शिपाई पदांसाठीची भरती प्रक्रिया शुक्रवारपासून (ता. १३) सुरू होत आहे. शुगर मिल कॉर्नर ते शिये व पोलिस कवायत मैदान येथे धावणे, गोळाफेक या चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत. जवळपास सहाहजार जणांनी अर्ज दाखल केले असून, दररोज ७०० ते एक हजार उमेदवारांना बोलविण्यात येणार आहे..पोलिस कवायत मैदानावर भरतीची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. धावणे, गोळाफेक मैदाने आखण्याची कामे आज दिवसभर सुरू होती. पुरुषांसाठी १६०० मीटर धावणे (वेग व क्षमता चाचणी), शंभर मीटर धावणे (वेग मोजणी), गोळाफेक (ताकद मोजण्यासाठी) घेतली जाईल. महिलांसाठी ८०० मीटर धावणे, शंभर मीटर धावणे व गोळाफेक चाचणी होणार आहे..Beed News: पोलीस होण्याचं स्वप्न अपूर्णच राहिलं! १६०० मीटर धावण्यात भोवळ आली अन्...; भरती मैदानातच तरुणावर काळाचा घाला.पहाटेच चाचणीला सुरुवातउन्हाचा त्रास होऊ नये यासाठी पहाटे साडेपाच वाजता मैदानी चाचण्यांना सुरुवात केली जाईल. १६०० मीटर व ८०० मीटर धावणे पूर्ण केल्यानंतर पोलिस कवायत मैदानावर छाती, उंची तपासणी, गोळाफेक, शंभर मीटर धावणे चाचणी होईल. .१३ ते २१ फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या चाचणीतील रविवारी (ता. १५) व शिवजयंती (ता. १९) या दिवशी प्रक्रिया बंद असेल. तसेच पोलिस कवायत मैदानावर मॉर्निंग वॉकला येणाऱ्यांना प्रवेश बंद असेल, असे आवाहनही पोलिस प्रशासनाने केले आहे..Police Constable Bharti : पोलीस दलात 'इतक्या' जागांसाठी भरती; 6 हजारांहून अधिक उमेदवारांचे भवितव्य पणाला, 13 तारखेपासून मैदानी चाचणीला सुरुवात.व्हिडिओ चित्रीकरण होणारकवायत मैदानावर ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरेही लावण्यात येत आहेत. ही प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी भरती प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण केले जाणार आहे. मैदानावर प्रवेश करताच उमेदवाराची बायोमेट्रीक हजेरी होईल. याठिकाणी दिलेला टॅग त्याला मैदानातून बाहेर पडेपर्यंत स्वतःजवळ ठेवावा लागेल. कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पुढील चाचणीसाठी पाठविले जाणार आहे..गैरप्रकारांना थारा नाहीभरती प्रक्रियेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. चित्रिकरण, रिअल टायमिंग यंत्रणेचे टॅग दिले जाणार आहेत. यामुळे वशिलेबाजीचा कोणताही प्रकार चालणार नाही. पोलिस भरतीबाबत कोणी पैसे घेऊन नोकरीचे आश्वासन देत असल्यास अशा लोकांपासून तरुणांनी दूर राहावे, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी केले आहे..राज्यभरात पोलिस भरतीच्या मैदानी चाचणीला सुरुवात झाली आहे. कोल्हापुरातही शुक्रवारपासून सुरुवात होत आहे. बीड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या भरतीदरम्यान परळी येथील दीपक वाव्हाळ याचा मृत्यू झाला..१६०० मीटर धावताना भोवळ आल्याने तो बेशुद्ध पडलेल्या दीपकचा बीड जिल्हा रुग्णालयात नेईपर्यंत मृत्यू झाला होता. भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांनीही शारीरिक क्षमता ओळखून व योग्य वैद्यकीय सल्ला घेऊनच भरतीत उतरण्याची आवश्यकता आहे..पोलिस भरती ही एक प्रतिष्ठेची समजली जाते. अलीकडे पोलिस भरतीकडे तरुणांचा कल वाढला आहे. अशावेळी धावण्यासाठी लागणारा कस जीवघेणा ठरणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. .अचानक धाप लागणे, हृदयविकाराचा झटका अशा घटना वाढल्याने भरती प्रक्रियेतील सर्व प्रकारच्या चाचण्या पहाटेपासून उन्हाचा तडाखा वाढण्याआधीच संपविल्या जातात परंतु; अपुरी तयारी, स्वतःच्या क्षमतांचा अंदाज नसणे किंवा आरोग्याकडे झालेले दुर्लक्ष घातक ठरू शकते..घटनांमागील प्रमुख कारणेपोलिस भरती जसजशी जवळ येईल तसतसा व्यायाम अचानक वाढवतात. हृदयविकाराच्या लक्षणांकडे वारंवार केले जाणारे दुर्लक्ष अंगलट येऊ शकते. सराव नसताना अचानक धावण्यासाठी मैदानात उतरणे, झोप पूर्ण नसताना मैदानी चाचणीत सहभागी होणे. उष्माघातासारख्या प्रकारानेही मृत्यू ओढावू शकतो..भरतीपूर्वी घ्या ही दक्षता...रक्तदाब, ईसीजीसारख्या तपासण्या पूर्ण करून घ्यासराव हळूहळू वाढवत न्या. सुरुवातीला कमी अंतरापासून सुरुवात करापुरेसा सराव नसताना थेट १६०० मीटर धावण्याचा अट्टहास टाळावाछातीत कळ, डोकेदुखी, धाप लागणे, अशक्तपणा जाणवत असल्यास चाचणीत उतरू नकाभरतीला जाण्यापूर्वी जड पदार्थ, तेलकट पदार्थ खाणे टाळावेत.भरतीच्या आधी दररोज किमान ६ ते ८ तास पूर्ण झोप घेणे गरजेचेइतर उमेदवारांशी स्पर्धा करण्याच्या फंदात शारीरिक क्षमता ओलांडू नका प्रशासनाला घेता येईल ही दक्षता...भरतीला येतानाच आरोग्य तपासणी करून येण्याच्या सूचना करामैदानावर पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय पथक तैनात ठेवावे.