Kolhapur Police Recruitment : कोल्हापुरात पोलिस भरतीसाठी लेखी परीक्षा उद्या; ८८ पदांसाठी ११३५ उमेदवार मैदानात

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ८८ रिक्त पोलिस पदांच्या भरतीसाठी रविवारी (ता. १५) लेखी परीक्षा होत आहे. ११३५ उमेदवार परीक्षा देणार आहेत. उमेदवारांनी कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी केले आहे. .ही लेखी परीक्षा ताराबाई पार्क येथील स्वामी विवेकानंद कॉलेज व ज्युनिअर कॉलेजमध्ये सकाळी अकरा ते दुपारी साडेबारादरम्यान होणार आहे. शारीरिक चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या ११३५ उमेदवारांसाठी ही परीक्षा होत आहे. .कॉलेजच्या मुख्य इमारतीत ११ खोल्या असून त्या ठिकाणी ३०१ विद्यार्थी, तर ज्युनिअर कॉलेजच्या इमारतीमध्ये १८ खोल्या आहेत. तेथे ८३४ विद्यार्थ्यांसाठी बैठक व्यवस्था केली आहे. परीक्षा हॉलमध्ये विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल हॅण्डसेट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना परवानगी नाही. .उमेदवारांचे ओळखपत्र, प्रवेश पत्रक, हॉल तिकीट पाहूनच प्रवेश दिला जाईल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह पोलिस अधिकारी व अंमलदार यांचा बंदोबस्त असणार आहे. परीक्षा निष्पक्षपाती व पारदर्शक असणार आहे. .कोणत्याही उमेदवाराने आमिषाला किंवा प्रलोभनाला बळी पडू नये, असा कोणताही प्रकार घडल्यास संबंधितांनी पोलिस उपअधीक्षक (गृह) तानाजी सावंत, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांच्याशी किंवा ११२ या पोलिसांच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक योगशकुमार गुप्ता यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.