Police Department : गुन्हेगारी कमी कशी व्हायची? मोक्का रद्द करतो, गुन्हेगारांच्या टोळीकडे पोलिसानेच मागितले ६५ लाख; सहाय्यक फौजदार निलंबित

Assistant Police Sub-Inspector Suspended in ₹65 Lakh Extortion Case : अकलूज टोळीवरील मोक्का कारवाई रद्द करण्याचे आमिष दाखवत ६५ लाखांची खंडणी मागणाऱ्या सहायक फौजदाराला निलंबित करण्यात आले असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
  1. अकलूज टोळीवरील मोक्का कारवाई रद्द करण्यासाठी ६५ लाखांची मागणी

  2. सहायक फौजदार मिलिंद नलावडे यांना निलंबित करण्याचा एसपींचा आदेश

  3. दोन आरोपी अटकेत, मुख्य आरोपी फरारी; तपास सुरू

कोल्हापूर : अकलूज (जि. सोलापूर) येथील सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीवरील मोक्का कारवाई रद्द करून देण्याचे (Kolhapur Police Suspension) आमिष दाखवत तब्बल ६५ लाखांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी कोल्हापूर पोलिस मुख्यालयातील सहायक फौजदार मिलिंद बळवंत नलावडे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

