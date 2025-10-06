Police Department : गुन्हेगारी कमी कशी व्हायची? मोक्का रद्द करतो, गुन्हेगारांच्या टोळीकडे पोलिसानेच मागितले ६५ लाख; सहाय्यक फौजदार निलंबित

अकलूज टोळीवरील मोक्का कारवाई रद्द करण्यासाठी ६५ लाखांची मागणीसहायक फौजदार मिलिंद नलावडे यांना निलंबित करण्याचा एसपींचा आदेशदोन आरोपी अटकेत, मुख्य आरोपी फरारी; तपास सुरू.कोल्हापूर : अकलूज (जि. सोलापूर) येथील सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीवरील मोक्का कारवाई रद्द करून देण्याचे (Kolhapur Police Suspension) आमिष दाखवत तब्बल ६५ लाखांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी कोल्हापूर पोलिस मुख्यालयातील सहायक फौजदार मिलिंद बळवंत नलावडे यांना निलंबित करण्यात आले आहे..या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार यांनी नलावडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. दरम्यान, कारवाईची माहिती मिळताच नलावडे यांनी वैद्यकीय रजेचे कारण देत पसार झाल्याची माहिती समोर आली असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी अकलूज पोलिसांनी तपास मोहीम सुरू केली आहे..Tinei Ghat : तिनई घाटात सापडला अंगणवाडी शिक्षिकेचा मृतदेह; 'त्या' मेसेजवरुन घातपाताचा संशय, मृतदेहाला बांधला होता लोखंडी रॉड अन् दगड .पाच जणांवर गुन्हा दाखलया प्रकरणात एकूण पाच जणांवर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामध्ये...समीर अब्बास पानारी (३५, रा. महावीरनगर, हुपरी, ता. हातकणंगले)सतीश रामदास सावंत (७०, रा. उपळाई बुद्रुक, ता. माढा, जि. सोलापूर)सहायक फौजदार मिलिंद बळवंत नलावडे (पोलिस मुख्यालय, कोल्हापूर)कमलेश रमेश कानडे (रा. लालबाग, मुंबई)लाला ऊर्फ लालासाहेब ज्ञानेश्वर अडगळे (रा. अकलूज).या आरोपींचा समावेश आहे. या पाच जणांपैकी समीर पानारी आणि लाला ऊर्फ लालासाहेब अडगळे या दोघांना अटक करण्यात आली असून, उर्वरित आरोपींचा शोध अकलूज पोलिस घेत आहेत. या घटनेमुळे पोलिस दलात एकच खळबळ उडाली असून, सरकारी पदाचा गैरवापर करून खंडणी मागणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे..FAQsप्र.१. निलंबित पोलिस अधिकारी कोण आहेत?उत्तर : मिलिंद बळवंत नलावडे, सहायक फौजदार, पोलिस मुख्यालय, कोल्हापूर.प्र.२. त्यांच्यावर कोणते आरोप आहेत?उत्तर : अकलूज येथील टोळीवरील मोक्का कारवाई रद्द करण्याचे आमिष दाखवत ६५ लाखांची खंडणी मागितल्याचा आरोप.प्र.३. पोलिस कारवाईची सद्यस्थिती काय आहे?उत्तर : दोन आरोपींना अटक झाली असून, उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.