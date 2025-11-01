कोल्हापूर

Kolhapur Politics : सतेज पाटील गटाला खिंडार; खंदे समर्थक अप्पी पाटील कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये दाखल

Political Shift In Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी उपाध्यक्ष आणि सतेज पाटील यांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे अप्पी पाटील यांनी आज हजारो कार्यकर्त्यांसमवेत भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला.
Chandrakant Patil Welcomes Strong Grassroot Leader

सकाळ वृत्तसेवा
Kolhapur Politics Update : कोल्हापुरातील हॉटेल अयोध्या येथे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पाटील यांनी भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेतला. यावेळी चंदगड चे आमदार शिवाजीराव पाटील, कोल्हापूर दक्षिणचे आमदार अमल महाडिक, माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश हळवणकर, भाजपचे पश्चिम महाराष्ट्र संघटन मंत्री मकरंद देशपांडे उपस्थित होते. चंदगड विधानसभा मतदारसंघातून दोन वेळा विधानसभेची निवडणूक लढवलेले अप्पी पाटील यांना मानणारा मोठा गट आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणात सतेज पाटील यांचे कट्टर समर्थक म्हणून त्यांची ओळख आहे.

