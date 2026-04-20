Kolhapur Politics : भाजप संपवायला निघालेले लोक 'गोकुळ'च्या राजकारणात सोबत नकोत; आमदार पाटलांचा आक्रमक पवित्रा, चंद्रकांतदादांकडे केली 'ही' मागणी

कोल्हापूर : 'जिल्ह्यातील भाजप संपवायला निघालेले लोक 'गोकुळ'च्या राजकारणात (Gokul Dairy Controversy) सोबत नकोत', अशा शब्दांत चंदगडचे आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी आपल्या भावना उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आज व्यक्त केल्या. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी दिल्याचे समजते. .'गोकुळ'च्या राजकारणात आमदार पाटील यांनी 'एंट्री' केल्यानंतर त्यांनी थेट वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावरच दोन दिवसांपूर्वी तोफ डागली. मंत्री मुश्रीफ हे 'गोकुळ'च्या पैशांतून जिल्ह्यातील भाजप संपवायला निघालेत, असा थेट आरोप त्यांनी केला होता. या आरोपावरून महायुतीतच सर्व काही अलबेल नसल्याचे पुढे आले. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्री चंद्रकांत पाटील व आमदार पाटील यांच्यात ताराराणी चौकातील एका हॉटेलमध्ये चर्चा झाली..या चर्चेत आमदार पाटील यांनी आपली आक्रमक भूमिका मांडल्याचे समजते. 'गोकुळ'मध्ये महायुतीची सत्ता असेल आणि महायुती म्हणून एकत्रित लढायचे असेल तर जे लोक जिल्ह्यातील भाजप संपवायला निघालेत, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोबत घेऊ नये, अशी ठाम भूमिका आमदार पाटील यांनी मंत्री पाटील यांच्यासमोर मांडल्याचे समजते. यावेळी आमदार पाटील यांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपालिकांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षांकडून आजरा, गडहिंग्लजसह चंदगडमध्ये भाजप आणि पर्यायाने महायुतीच्या विरोधात केलेल्या कारवाईचा पाढाच मंत्री पाटील यांच्यासमोर वाचून दाखवला..आमदार पाटील यांनी अनेक विषयांवर मंत्री पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यातून त्यांनी 'गोकुळ'च्या राजकारणात कोणत्याही परिस्थितीत भाजप संपवायला निघालेले लोक सोबत नकोत, अशी ठाम भूमिका घेतली. त्यावर प्रत्यक्ष निवडणूक लागल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी दिले..मंत्री पाटील-अमल महाडिक यांच्यात चर्चाउच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची आमदार अमल महाडिक व 'गोकुळ'च्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनीही भेट घेतली. या भेटीचा तपशील समजला नाही; पण, त्यात 'गोकुळ'च्या राजकारणात कोण सोबत राहील, कोण विरोधात जाईल, यावर चर्चा झाल्याचे समजते..आज एका हॉटेलमध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीत आपण 'गोकुळ'च्या राजकारणात जे लोक जिल्ह्यातील भाजप संपवायला निघालेत त्यांना सोबत न घेण्याची विनंती केली. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.-शिवाजीराव पाटील, आमदार (चंदगड).