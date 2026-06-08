कोल्हापूर

Kolhapur Politics : 'मंत्री हसन मुश्रीफ हे सर्वांना पुरून उरणारे नेते'; असं का म्हणाले मंत्री बाबासाहेब पाटील? मुंबईत ताकद दाखवण्याचंही केलं आवाहन

Babasaheb Patil Praises Hasan Mushrif's Leadership : 'गोकुळ'च्या माध्यमातून मुश्रीफ यांना लक्ष्य करण्याचे व अडचणीत आणण्याचे काम सुरू आहे.
Hasan Mushrif praised by Babasaheb Patil

Hasan Mushrif praised by Babasaheb Patil

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘कोणाला किती व कधी ताकद द्यायची, याचे मार्गदर्शन कै. अजितदादांकडून मिळाले आहे, त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही, मंत्री हसन मुश्रीफ हे सर्वांना पुरून उरणारे नेते आहेत, असे प्रतिपादन सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज केले. मुंबई येथे होणाऱ्या वर्धापन दिन कार्यक्रमाला येऊन ताकद (NCP anniversary celebration Mumbai 2026) दाखवा,’ असे आवाहनही त्यांनी केले.

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