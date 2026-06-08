Kolhapur Politics : 'मंत्री हसन मुश्रीफ हे सर्वांना पुरून उरणारे नेते'; असं का म्हणाले मंत्री बाबासाहेब पाटील? मुंबईत ताकद दाखवण्याचंही केलं आवाहन

कोल्हापूर : ‘कोणाला किती व कधी ताकद द्यायची, याचे मार्गदर्शन कै. अजितदादांकडून मिळाले आहे, त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही, मंत्री हसन मुश्रीफ हे सर्वांना पुरून उरणारे नेते आहेत, असे प्रतिपादन सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज केले. मुंबई येथे होणाऱ्या वर्धापन दिन कार्यक्रमाला येऊन ताकद (NCP anniversary celebration Mumbai 2026) दाखवा,’ असे आवाहनही त्यांनी केले..मार्केट यार्ड येथील पक्ष कार्यालयात मुंबईत होणाऱ्या पक्षाच्या वर्धापन दिनाच्या तयारीसाठी घेतलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार के. पी. पाटील, माजी आमदार राजेश पाटील, जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल पाटील, जिल्हा बँक संचालक प्रताप माने, रणवीरसिंह गायकवाड, शहराध्यक्ष आदिल फरास, सरचिटणीस अनिल साळोखे आदी उपस्थित होते..SC Reservation Controversy : महाराष्ट्रात पुन्हा 'रिडल्स' आंदोलनासारखा भडका उडणार? SC आरक्षण उपवर्गीकरणावरून माजी आमदाराचा थेट इशारा, 'भीम आर्मी'ही मंत्रालयात.मंत्री पाटील म्हणाले, ‘अजितदादा आपल्यात नाहीत, हे पक्षाचे व राज्याचे नुकसान आहे; परंतु आपल्याला हताश होऊन चालणार नाही. सुनेत्रा पवार यांनी निवडून येऊन पक्ष व जनता त्यांच्या मागे असल्याचे सिध्द केले आहे. त्यांना राज्य सांभाळणे कठीण नाही.’.‘हेविवेट’ नेत्याला ताकद द्याके. पी. पाटील म्हणाले, ‘हेविवेट’ नेते मुश्रीफ यांना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व मंत्री पाटील यांनी ताकद देण्याची गरज आहे. जशी लातूरच्या विलासराव देेशमुखांनी कोल्हापूरला ताकद दिली, तशी मंत्री पाटील यांनी ही द्यावी..‘गोकुळ’वरून मुश्रीफांना लक्ष्यआदिल फरास म्हणाले, ‘गोकुळ’च्या माध्यमातून मुश्रीफ यांना लक्ष्य करण्याचे व अडचणीत आणण्याचे काम सुरू आहे. शेतकरी व ठरावधारक हुशार असून, ते योग्य निर्णय घेतील; परंतु मुश्रीफांना वरिष्ठ नेत्यांनी ताकद देण्याची गरज आहे.’.Wardha ACB Trap : 9 लाखांच्या बिलासाठी अडीच लाखांची लाच! वर्धा पालिकेचा नगर अभियंता एसीबीच्या जाळ्यात, लाचेची 2 लाख रुपये रक्कम ठेवायला सांगितली शौचालयात.गरज लागेल तिथे ठामपणे उभा राहीनमंत्री पाटील म्हणाले, ‘कोल्हापुरात सहकार चळवळ विस्तारली असून, ती अबाधित ठेवण्याचे काम करायचे आहे. यात जिथे माझ्या खात्याची गरज लागेल, तिथे मी ठामपणे उभा राहीन. पदवीधर निवडणुकीसाठी प्रताप माने यांच्यासाठी येथे ठाण मांडून बसेन.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.