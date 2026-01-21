कोल्हापूर

Breaking Kolhapur Politics: आमदार राहुल आवाडे यांच्या मुलीनंतर पत्नी मोसमी आवाडेही जिल्हा परिषदेच्या रिंगणात, राजकीय वर्तुळात खळबळ

Rahul Awade Family Political Strategy : आवाडे घराण्याची राजकीय रणनीती पुन्हा चर्चेत. आमदार राहुल आवाडे यांच्या पत्नी मोसमी आवाडेंची जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी तयारी; खळबळ.
Mausami Awade Zilla Parishad candidate news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Zilla Parishad Election News Kolhapur : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. मागील दोन दिवसांपासून उमेदवारी कोणाला मिळणार, यावर चर्चा सुरू असतानाच अनेक ठिकाणी घराणेशाहीला उत आल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

Kolhapur
Ichalkaranji
Zilla Parishad
prakash awade
Zilla Parishad by election
Zilla Panchayat Elections
Zilla Parishad Election
political news kolhapur
kolhapur city
kolhapur zilha parishad
kolhapur zilla parishad
Ichalkaranji municipal elections

