Breaking Kolhapur Politics: आमदार राहुल आवाडे यांच्या मुलीनंतर पत्नी मोसमी आवाडेही जिल्हा परिषदेच्या रिंगणात, राजकीय वर्तुळात खळबळ

Zilla Parishad Election News Kolhapur : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. मागील दोन दिवसांपासून उमेदवारी कोणाला मिळणार, यावर चर्चा सुरू असतानाच अनेक ठिकाणी घराणेशाहीला उत आल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..वस्त्रनगरी इचलकरंजीच्या राजकारणात प्रभाव असलेल्या आवाडे घराण्याची चौथी पिढी म्हणून आमदार राहुल आवाडे यांची कन्या सानिका आवाडे यांनी कोरोची जिल्हा परिषद मतदारसंघातून अर्ज दाखल केला. मात्र, याचवेळी आज अचानक आमदार राहुल आवाडे यांच्या पत्नी सानिका आवाडे यांच्या मातोश्री मोसमी आवाडे यांनी रेंदाळ जिल्हा परिषद मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, याबाबत प्रशासनाकडून अधिकृत दुजोरा देण्यात आला..इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात सक्रिय असलेल्या मोसमी आवाडे यांनी थेट जिल्हा परिषद निवडणुकीत उडी घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. रेंदाळ मतदारसंघातून महायुतीकडून शिवसेना (शिंदे गट)चे उमेदवार शिवाजी मुरलीधर जाधव यांनीही आज अर्ज दाखल केला आहे. अशा स्थितीत भाजप आमदार राहुल आवाडे यांच्या पत्नीनेच अपक्ष उमेदवारी अर्ज केल्याने महायुतीतच गोंधळ निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे..विशेष म्हणजे, याच रेंदाळ जिल्हा परिषद मतदारसंघातून यापूर्वी आमदार राहुल आवाडे स्वतः जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आले होते. त्यामुळे या मतदारसंघावर आवाडे यांचे वर्चस्व मानले जाते. हा मतदारसंघ हातातून जाऊ नये, यासाठी ही राजकीय खेळी आखली असल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे..Kolhapur Politics : कल्लाप्पाण्णा–प्रकाश–राहुलनंतर सानिका; आवाडे घराण्याची नवी राजकीय खेळी, सानिका आवाडे जिल्हा परिषद लढवणार.उमेदवारी अर्जाच्या अखेरच्या दिवशीच घडलेल्या या नाट्यमय घडामोडींमुळे जिल्ह्यातील राजकारण अधिकच तापले असून, पुढील काही दिवसांत आणखी अनपेक्षित घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..