Satej Patil Dhananjay Mahadik : मुश्रीफ -राजे गटाचं काय घेऊन बसलाय, कोल्हापुरात बंटी -मुन्ना गट आला एकत्र; 'कागल'पेक्षा शिरोळचं राजकारण तापलं

Kolhapur Politics Shirol Taluka : नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्ह्यात राजकारणात अनपेक्षित वळण आले आहे. जयसिंगपूर आणि शिरोळ नगरपालिकेमध्ये काँग्रेस आणि भाजपचे गट प्रत्यक्षात एकत्र येत धक्कादायक आघाडी उभी राहिली आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ माजली आहे. मागच्या दोन दिवसांपूर्वी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजितसिंह घाटगे गट एकत्र आल्याने खळबळ माजलेली घटना ताजी असतानाच आता खासदार धनंजय महाडिक गट आणि आमदार सतेज पाटील गट जयसिंगपूर नगरपालिकेत एकत्र आला आहे. याचबरोबर माजी खासदार राजू शेट्टी हेही या आघाडीत सामील झाले आहेत..या आघाडीत काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांचा गट, तर दुसरीकडे भाजपचे राज्यसभापर्यंत प्रतिनिधित्व करणारे खासदार धनंजय महाडिक व आमदार अमल महाडिक यांच्या ताराराणी आघाडीचा समावेश आहे. अलीकडेच एकमेकांना कट्टर राजकीय विरोधक मानले गेलेले हे दोन गट आता एकत्र लढणार असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. शिरोळ तालुका विकास आघाडीने हा निर्णय घेतला आहे..मागील निवडणुकीत 'राजर्षी शाहू आघाडी'च्या माध्यमातून जयसिंगपूर नगरपालिकेवर सत्ता स्थापन करणारे महायुतीचे आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्याविरोधात आता विरोधकांचे एकवटलेले शक्तिस्थान उभे राहिले आहे. स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांशी आणि जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन नाईक निंबाळकर यांच्याशी असलेल्या अंतर्गत संघर्षामुळे यंदा भाजपदेखील त्यांच्याविरोधात मैदानात उतरल्याचे चित्र आहे..अर्ज माघारीची केवळ काही तासांची मुदत बाकी असताना जयसिंगपूर-शिरोळ नगरपालिकांमध्ये नव्या 'जयसिंगपूर विकास आघाडी'च्या माध्यमातून ही एकत्रित लढत जाहीर करण्यात आली. या आघाडीत काँग्रेसचे विधानसभेचे उमेदवार गणपतराव पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन नाईक निंबाळकर, भाजप नेते माधवराव घाटगे, जिल्हा परिषद सदस्य विजय भोजे आदी मान्यवरांनी पुढाकार घेतला आहे..कोल्हापूर जिल्ह्यात महाडिक गट आणि सतेज पाटील यांच्यातील वैर सर्वश्रुत असताना दोन्ही गटांची ही अनपेक्षित राजकीय जुळवाजुळव निवडणुकांचे चित्र बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिरोळ नगरपालिकेमध्ये देखील याच पद्धतीने विरोधक एकत्र आल्याने यड्रावकर यांना कडवे आव्हान उभे राहणार आहे..Kolhapur Politics : हसन मुश्रीफ - समरजीत घाटगे जिंकले पण कार्यकर्ते हरले, मक्तेदारी निर्णयाने कागलकरांनी व्यक्त केला संताप.राजू शेट्टींचे पीए आणि संजय पाटील यड्रावकर यांच्यात खडाजंगीजयसिंगपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज छाननीच्या प्रक्रियेत शिरोळ तालुका विकास आघाडी अधिकृत नसल्याची हरकत राजर्षी शाहू विकास आघाडीने घेतली. या हरकतीवर दिवसभर सुनावणी सुरू होती. या काळात दोन्ही आघाड्यांच्या समर्थकांमध्ये हेवेदावे सुरू होते. तर निवडणुक निर्णय अधिकारी शिरोळ तालुका आघाडीची भूमिका ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचा आरोप शिरोळ तालुका विकास आघाडीने केला.यावेळी एकच गोंधळ झाला. दरम्यान माजी खासदार राजू शेट्टी यांचे पीए स्वस्तिक पाटील हे वकिलांना मुद्दे सांगत असताना राजर्षी शाहू आघाडीचे नेते संजय पाटील यड्रावकर यांनी "यांचा काय संबंध हे का इथे आले आहेत यांना बाहेर घालवा" असा सवाल निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्यांना केला..