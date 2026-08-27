कोल्हापूर

Ichalkaranji Politics : इचलकरंजीचं राजकारण तापणार! प्रकाश आवाडे थेट लोकसभेच्या रिंगणात? खासदार माने गटाची वाढली धडधड, 'त्या' वक्तव्यानं वाढवलं टेन्शन

Prakash Awade Lok Sabha election : वस्त्रोद्योगाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी दिल्लीला पाठवा, असे सांगत प्रकाश आवाडेंनी लोकसभेसाठी संकेत दिले आहेत. त्यांच्या वाढत्या राजकीय प्रभावामुळे कोल्हापूरच्या लोकसभा राजकारणात आणि धैर्यशील माने गटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
Prakash Awade Lok Sabha election

Prakash Awade Lok Sabha election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : वस्त्रोद्योगाचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडवण्यासाठी मला दिल्लीला पाठवा, असे सांगत माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी थेट लोकसभेसाठी शड्डू ठोकल्याने खासदार धैर्यशील माने गटात अस्वस्थता निर्माण झाली (Prakash Awade Kolhapur Lok Sabha) आहे.

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