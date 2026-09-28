Kolhapuri Jaggery Crisis : कोल्हापुरी गुळाचा ब्रँड धोक्यात? गुऱ्हाळघरे बंद पडण्याच्या मार्गावर; एका आदणावर शेतकऱ्याला होतोय तब्बल 2 हजार रुपयांचा तोटा

प्रयागचिखली (जि. कोल्हापूर) : गावाची आर्थिक वाहिनी व पारंपरिक व्यवसाय मानली जाणारी गुऱ्हाळघरे सध्या गंभीर समस्यांच्या गर्तेत सापडली (Kolhapur jaggery industry) आहेत. कोल्हापुरी गूळ हा जगप्रसिद्ध ब्रँड झाला असला, तरी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) नसल्याने व वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे गूळ उत्पादक शेतकरी आता साखरेकडे वळत आहेत. प्रत्येक ‘आदणास’ मालकाला सुमारे २,००० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने या उद्योगाकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून तातडीने लक्ष न दिल्यास, येणाऱ्या पिढीला ‘इथे एकेकाळी गुऱ्हाळघरे होती’, असे सांगण्याची वेळ येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे..सध्या बाजारात गुळाचे दर प्रतिक्विंटल ३,५०० ते ४,००० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. मात्र, वाढता उत्पादन खर्च वजा जाता प्रत्येक ‘आदणास’ उत्पादकाला सुमारे २,००० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. यामुळे ‘गुऱ्हाळघर असून अडचण नसून खोळंबा’ अशी अवस्था या व्यवसायाची झाली आहे. .गुऱ्हाळघरात एका आदणासाठी दोन टन ऊस लागतो. त्यातून सुमारे २४० ते २७० किलो गूळ तयार होतो. एका आदणाचा उत्पादन खर्च रु. २,५०० (म्हणजेच प्रतिकिलो गूळ निर्मितीसाठी सुमारे १२ रुपये खर्च) येतो. साखर कारखान्यांशी तुलना केल्यास दोन टन उसाला साखर कारखान्यांकडून एफआरपीप्रमाणे सुमारे ७,२०० रुपये रोख मिळतात, तर गुऱ्हाळघरातून मिळणारे उत्पन्न त्यामानाने फार कमी ठरते..Rare black fox spotted in Chandgad : निसर्गाची अनोखी किमया! चंदगडमध्ये आढळला दुर्मीळ काळा कोल्हा; एरवी तपकिरी दिसणारा कोल्हा एकाच रात्रीत कसा झाला काळा?.उत्पादकांच्या प्रमुख मागण्यागुळासाठी शासनाने तातडीने किमान आधारभूत किंमत निश्चित करावीशासकीय खरेदी शासनाने स्वतः गूळ खरेदी करून विविध उद्योग व योजनांना पुरवठा करावा आणि थेट अनुदान द्यावे‘गूळ क्लस्टर योजना’ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात मार्गी लावावी. गुळाचा समावेश ‘निर्यात झोन’मध्ये करून देशी व परदेशी बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावीदरातील चढ-उतारापासून संरक्षण मिळण्यासाठी स्थानिक पातळीवर शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) उभारावे, जेणेकरून परवडणारे दर असताना शेतकरी माल विकू शकतील..Ladki Bahin Yojana August 2026 Installment GR : लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट हप्त्याचा GR आला; खात्यात 1,500 जमा होणार की 3,000 शासन निर्णयात नेमकं काय?.दृष्टिक्षेपातमजूर व मनुष्यबळ : एका गुऱ्हाळघरासाठी १२ ऊस तोडणी कामगार, चार ऊस लावणारे व दोन आडजोडे, एक गुळवी, एक ट्रॅक्टरचालक आणि चिपाड हलवणारे दोन कामगार, अशी यंत्रणा कार्यरत असते. ही यंत्रणा सांभाळताना मालकांना कसरत करावी लागत आहे.बाजारपेठ आणि मालकांपुढील मुख्य आव्हाने : व्यापाऱ्यांची मक्तेदारीतून मार्केट यार्डातील अडत दुकानांत गुळाचा रंग, रूप, गोडवा व टिकाऊपणावरून दर्जा ठरविला जातो. ठरावीक व्यापारीच सौदा करतात आणि तेच दर निश्चित करतात. आपल्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला अजिबात उरलेला नाही.मोठी गुंतवणूक; वाढती जोखीम : गुऱ्हाळघर मालक हा कामगार आणि शेतकरी यांच्यातील मुख्य दुवा म्हणून काम करतो. सुमारे ४० लाखांची भांडवली गुंतवणूक करूनही त्याच्या पदरी निराशाच पडते.औद्योगिक वीज आकारणी : गुऱ्हाळघरांना वीजपुरवठा औद्योगिक दराने (व्यापारी दराने) आकारला जातो; पण तयार मालाचा दर मात्र व्यापारी स्वतःच्या फायद्यानुसार ठरवतात.मजुरांची टंचाई व ॲडव्हान्सचा फटका : मजुरांची मोठी कमतरता जाणवत असून, वर्षभरासाठी लाखांची उचल (ॲडव्हान्स) द्यावी लागते. तसेच कामादरम्यान मजुराला अपघात झाल्यास त्याची संपूर्ण कायदेशीर व आर्थिक जबाबदारी मालकावर येते, याबाबत उपायांची गरज आहे..मी पारंपरिक गूळ उत्पादक आहे. सध्या गुळाला मिळणारा दर पाहता माझा निम्मा तोटा होत आहे. या पिढीजात व्यवसायाला शासनाच्या पाठबळाची नितांत गरज आहे.-रघुनाथ नामदेव दळवी, पारंपरिक गूळ उत्पादक, प्रयाग चिखलीगुळाची आधारभूत किंमत ठरवून शासनाने खरेदी करावी व इतर व्यवसायांना पुरवठा करावा, तरच गूळ उत्पादक टिकेल.-बळवंत सावकार पाटील, शेतकरीऊस कोणाचाही असो, गूळ उत्कृष्ट दर्जाचा बनवणे हेच आमचे ध्येय असते; पण मजुरांची वानवा आणि कर्जे काढून ४० लाखांची केलेली गुंतवणूक यामुळे गुऱ्हाळघर चालविणे कठीण झाले आहे. योग्य दर मिळत नसल्याने ऊस उत्पादकही गुऱ्हाळघरांकडे पाठ फिरवित आहेत.-केवलसिंग रजपूत, प्रगतिशील शेतकरी व गुऱ्हाळघर मालक, प्रयाग चिखली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.