Medical Bill Disparity : वैद्यकीय बिलांवर केवळ चर्चा; तक्रारी नगण्यच; एकाच आजारावर शस्त्रक्रिया, उपचार पद्धत सारखीच असतानाही दरात तफावत

कोल्हापूर मध्ये एकाच आजारावर समान शस्त्रक्रिया व उपचार पद्धती असतानाही खासगी रुग्णालयांच्या बिलांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. शासकीय योजनांमध्ये दर निश्चित असतानाही खासगी उपचारांसाठी जादा आकारणी होत असल्याची चर्चा होते; मात्र लेखी तक्रारी अत्यल्प असल्याने कारवाईला मर्यादा येत आहेत.
Patients review hospital bills

शिवाजी यादव -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : रुग्णाचा आजार एकच, शस्त्रक्रिया व उपचार पद्धती जवळपास सारखीच आणि शासकीय योजनांमध्ये ‘त्या’ उपचारांचा दर निश्चित असतो. मात्र, त्याच आजारावर खासगी रुग्णालयात वैयक्तिक उपचार घेतल्यास बिलांमध्ये मोठी तफावत दिसून येते.

