Medical Bill Disparity : वैद्यकीय बिलांवर केवळ चर्चा; तक्रारी नगण्यच; एकाच आजारावर शस्त्रक्रिया, उपचार पद्धत सारखीच असतानाही दरात तफावत

कोल्हापूर : रुग्णाचा आजार एकच, शस्त्रक्रिया व उपचार पद्धती जवळपास सारखीच आणि शासकीय योजनांमध्ये 'त्या' उपचारांचा दर निश्चित असतो. मात्र, त्याच आजारावर खासगी रुग्णालयात वैयक्तिक उपचार घेतल्यास बिलांमध्ये मोठी तफावत दिसून येते..अनेक खासगी रुग्णालयांनी बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टनुसार उपचार खर्चाचा तपशील दर्शविणारा फलक लावलेला नसल्याचे दिसते. त्यामुळे वाढीव बिलांवर तोंडी चर्चा व नाराजी व्यक्त होते. प्रत्यक्ष लेखी तक्रारी आणि कारवाईचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे चित्र आहे..शासकीय रुग्णालयांतील तपासण्या, उपचार विनामूल्यच.रुग्णांना आर्थिक अडचणीमुळे उपचारांपासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवते. त्यामध्ये महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना या योजना रुग्णांसाठी दिलासादायक ठरल्या आहेत. .या योजनांतर्गत उपचार देणाऱ्या रुग्णालयांसाठी राज्यस्तरीय समितीने दर निश्चित केलेले आहेत आणि संबंधित रुग्णालयांनी ते मान्य करून सेवा सुरू ठेवली आहे. यावरून गंभीर आजारांवरील उपचारांचे दर ठरलेले असल्याचे स्पष्ट होते..Kolhapur Cancer : दोन वर्षांत साडेसहा हजार कर्करोग रुग्णांवर उपचार; जनआरोग्य योजनेचा मोठा दिलासा.कोल्हापुरात हृदयरोग, मेंदू विकार, पोटाचे आजार, किडनी विकार, अस्थिविकार, नेत्रविकार, कर्णविकार अशा विविध आजारांवरील शस्त्रक्रिया खासगी रुग्णालयांत होतात. सुमारे ६५ रुग्णालयांमध्ये शासकीय योजनांतर्गत मोफत उपचार सुविधा आहे. .उर्वरित रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा नाही. काही ठिकाणी योजना सुरू असली तरी रुग्णाने योजनेऐवजी खासगी उपचार निवडल्यास खर्चात मोठी वाढ होते. उदाहरणार्थ, एखादी शस्त्रक्रिया योजनेत एक लाख रुपयांत होत असताना खासगीत त्याच उपचारासाठी दीड ते पावणेदोन लाख रुपये आकारले जातात..स्पेशल रूम, बाहेरील तज्ज्ञ डॉक्टर, बाह्य तपासण्या, रुग्णवाहिका, फिजिओथेरपी आदी सेवांच्या नावाखाली वाढीव शुल्क आकारले जाते. काही प्रमाणात हे खर्च योग्य मानले तरी त्याचे निश्चित प्रमाण नसल्याने तफावत वाढते. याबाबत लेखी तक्रारी अत्यल्प येतात. परिणामी, कारवाई होत नाही आणि काही रुग्णालयांत रुग्णांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याची भावना निर्माण होते..दृष्टिक्षेपात जिल्हाखासगी रुग्णालयतील बेड संख्या- ३५ हजाररोजचे ॲडमिट रुग्ण (सरासरी)- २८ हजारयोजनेतील रोजचे रुग्ण (सरासरी)- ३५०शासकीय रुग्णालय बेड- १० हजारबिलांच्या तोंडी तक्रारी आठवड्याला १० ते २५लेखी तक्रारी- २ ते ५.बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टनुसार प्रत्येक रुग्णालयाने उपचार दरांचा फलक लावणे बंधनकारक आहे. तो लावला नसेल किंवा जादा बिल आकारले असल्यास संबंधित रुग्णांनी महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे किंवा ग्रामीण भागात जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे तक्रार करावी. .तेथे समाधान न झाल्यास वैद्यकीय उपसंचालक कार्यालयाकडे अपील करता येते. मात्र, अशा थेट तक्रारींचे प्रमाण अत्यल्प आहे.- डॉ. दिलीप माने, वैद्यकीय उपसंचालक.