कोल्हापूर

Pune Bengaluru Highway Accident : पुणे-बंगळूर महामार्गावर भीषण अपघात! भावाला भेटायला जाणाऱ्या विवाहित बहिणीचा कंटेनरच्या धडकेत जागीच मृत्यू; पतीसोबत जात होत्या कोल्हापूरला...

Woman dies in Kolhapur road accident : कोल्हापूरजवळील कणेरीवाडी येथे पुणे-बंगळूर महामार्गावर कंटेनरने दुचाकीला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात चंदगडच्या तेजश्री यादव (२७) यांचा मृत्यू झाला. त्या पतीसोबत कोल्हापूरला जात होत्या.
Pune Bengaluru Highway Accident

Pune Bengaluru Highway Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उजळाईवाडी (जि. कोल्हापूर) : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर कणेरीवाडीजवळ आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास कंटेनरने दुचाकीला पाठीमागून धडक दिल्याने भावाला भेटण्यासाठी जाणाऱ्या तेजश्री कृष्णा यादव (वय २७, श्रीपालवाडी, ता. चंदगड) यांचा मृत्यू (Kaneriwadi container truck accident) झाला. अपघातानंतर त्यांना उपचारासाठी कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.

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