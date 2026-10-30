Pune Bengaluru Highway Accident : पुणे-बंगळूर महामार्गावर भीषण अपघात! भावाला भेटायला जाणाऱ्या विवाहित बहिणीचा कंटेनरच्या धडकेत जागीच मृत्यू; पतीसोबत जात होत्या कोल्हापूरला...

उजळाईवाडी (जि. कोल्हापूर) : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर कणेरीवाडीजवळ आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास कंटेनरने दुचाकीला पाठीमागून धडक दिल्याने भावाला भेटण्यासाठी जाणाऱ्या तेजश्री कृष्णा यादव (वय २७, श्रीपालवाडी, ता. चंदगड) यांचा मृत्यू (Kaneriwadi container truck accident) झाला. अपघातानंतर त्यांना उपचारासाठी कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला..तेजश्री पतीसोबत दुचाकीवरून कोल्हापूरच्या दिशेने जात होत्या. कणेरीवाडीच्या हद्दीत महामार्गावर पाठीमागून आलेल्या कंटेनरने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली. या अपघातात त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना तातडीने सीपीआर रुग्णालयात नेले; मात्र त्यांचा मृत्यू झाला..Koyna Bird Deaths : कराडमध्ये निसर्गाचा गूढ प्रकोप! मृत कासवाजवळ जमले अन् 35 पक्षी काही मिनिटांतच कोसळले; कोयना नदीपात्राजवळ काय घडलं? विषबाधा की आणखी काही?.तेजश्री कोल्हापुरातील शिवाजी पेठ येथे काम करणारे त्यांचे भाऊ विश्वास मारुती कोरे यांना भेटण्यासाठी पतीसोबत जात होत्या. त्यांच्या मागे पती, एक लहान मुलगी, सासू आणि सासरे असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.