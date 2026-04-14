Kolhapur Pune highway accident : कोल्हापूर -पुणे हायवेवर भीषण अपघात, चिमुकल्यासह वडिलांचे निधन; अंबप परिसरात हळहळ

Ambap accident Kolhapur : वाठार येथे रविवारी रात्री जीपने दिलेल्या धडकेमुळे झालेल्या तिहेरी अपघातातील गंभीर जखमी उदय अशोक जाधव (वय ३४, रा. अंबप) यांचा आज सकाळी कोल्हापूर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला..यामुळे या अपघातातील जाधव कुटुंबातील मृतांची संख्या दोन झाली. गंभीर जखमी असलेल्या मुलीवर उपचार सुरू असून, पत्नीला आज उपचारानंतर घरी पाठविण्यात आले. उदय हे शिरोली औद्योगिक वसाहतीतील खासगी कंपनीत नोकरीला होते..Kolhapur Danoli Crime : कोल्हापुरातील दानोळीमध्ये अपहरण करून खून, २५ लाखांची मागणी, भरतेशचा कारण नसताना बळी, घटनास्थळी आमदार यड्रावकर दाखल.दरम्यान, पत्नी प्रियांका यांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले. उदय यांच्या मृतदेहावर दुपारी अंबप येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अन्य जखमींना कोडोली येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघातप्रकरणी जीपचालक सदाशिव चिकय्या चिकन्नावरमठ (रा. सरवड, विजापूर) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.