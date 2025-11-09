Kolhapur Pune Train : कोल्हापूर-पुणे रेल्वे प्रवास होणार तब्बल १ तास कमी, पुणे-मिरज रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण

Pune Miraj Railway Route : पुणे ते मिरज रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण व विद्युतीकरण पूर्ण झाल्याने कोल्हापूर ते पुणे रेल्वेचा प्रवास एक तासाने कमी होण्याची शक्यता वाढली आहे. पुणे ते मिरज मार्गावरील रेल्वेगाड्यांचा वेग वाढणार असल्याने, छत्रपती शाहू टर्मिनसवरून कोल्हापूर ते कठिहार, कोल्हापूर ते वैष्णवदैवी, कोल्हापूर ते जयपूर या प्रलंबित गाड्या सुरू व्हाव्यात, या मागणीने जोर धरला आहे..पुणे ते मिरज या २८० किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम नऊ वर्षांनंतर पूर्ण झाले आहे. सातारा, कोरेगाव, रहिमतपूर ते तारगाव या ३३ किलोमीटरच्या मार्गाचे काम पूर्ण होणे बाकी होते. ते नुकतेच पूर्ण झाल्याने माल व प्रवासी वाहतुकीचा वेगही वाढणार आहे. सध्या मिरज ते कोल्हापूर एकेरी लाईन असून, तिच्या दुहेरीकरणाची मागणी यापूर्वी झाली आहे. ती केवळ कागदोपत्री ठरल्याने नाराजीचा सूर आहे. त्यातच कोरोना काळात बंद झालेली सह्याद्री एक्स्प्रेस अजूनही मुंबईपर्यंत जात नाही..पुणे ते मिरज रेल्वेमार्ग झाल्याने ती मुंबईंपर्यंत जाणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे दुहेरीकरणामुळे पुणे ते कोल्हापूर मार्गासाठी लागणारे सात ते साडेतासांचे अंतर सहा तासांवर येणार आहे. मिरज ते पुणे मार्गावरील रेल्वे क्रॉसिंगसाठीचा वेळ कमी होणार असल्याचा तो परिणाम असेल. कारण या मार्गावर गाड्यांना क्रॉसिंगवेळी किमान पंधरा ते चाळीस मिनिटे थांबावे लागत होते. शाहू टर्मिनसवरून दोन तासांच्या अंतराने गाड्या सुटतात. त्यात रात्री साडेअकरा ते पहाटे पाच या वेळेत एकही गाडी सुटत नाही. प्रवाशांची संख्या कमी असल्याने मिरज ते कोल्हापूर दुहेरीकरणाचा विचार केला जात नसल्याचे सांगण्यात येते..Kolhapur Sugarcane : ऊसदर आंदोलनापासून १० वर्षे लांब राहिलेले माजी आमदार उल्हास पाटलांची अचानक एन्ट्री, 'आंदोलन अंकुश'ला पाठींबा; Video Viral.कोल्हापूर-मुंबई ‘वंदे भारत’ची गरजकोल्हापूर ते मुंबई मार्गासाठीची नवी वंदे भारत गाडी सुरू होणार, असा गाजावाजा झाला होता. सध्या कोल्हापूर ते पुणे मार्गावर वंदे भारत सुरू आहे. कोल्हापुरातून मुंबईत जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता मुंबईपर्यंत वंदे भारत सुरू व्हावी, अशी अपेक्षा रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची आहे.‘मिरज ते कोल्हापूर रेल्वेमार्ग दुहेरीकरण झाल्यास त्याचा खूप फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर रेल्वे प्रशासनाने आता कोल्हापूरकरांनी केलेल्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष द्यावे. जयपूर, वैष्णवदेवीला जाणारा येथे प्रवासी वर्ग आहे.- शिवनाथ बियाणी, सदस्य, मध्य रेल्वे सल्लागार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.