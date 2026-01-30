कोल्हापूर

Kolhapur QR Waste : स्वच्छतेसाठी डिजिटल पाऊल; कोल्हापूरमध्ये दीड लाख मालमत्तांवर QR कोड, कचरा व्यवस्थापनात क्रांती

Garbage Tracking : कोल्हापूर शहर अधिक स्मार्ट नागरी प्रशासनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. शहरातील १.५२ लाखांहून अधिक मालमत्तांवर QR कोड प्रणाली बसवण्यात आली आहे. या डिजिटल उपक्रमामुळे कचरा संकलनावर आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाला गती देणे अपेक्षित आहे.
QR code scanners installed on residential properties to track waste collection efficiency in Kolhapur.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान योजनेंतर्गत शहरातील एक लाख ५२ हजार मालमत्तांवर क्यूआर कोड स्कॅनर बसविले आहेत. उर्वरित मालमत्तांचे काम लवकर पूर्ण करून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा, असे निर्देश महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी आज येथे यंत्रणेला दिले.

