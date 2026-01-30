Kolhapur QR Waste : स्वच्छतेसाठी डिजिटल पाऊल; कोल्हापूरमध्ये दीड लाख मालमत्तांवर QR कोड, कचरा व्यवस्थापनात क्रांती

कोल्हापूर : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान योजनेंतर्गत शहरातील एक लाख ५२ हजार मालमत्तांवर क्यूआर कोड स्कॅनर बसविले आहेत. उर्वरित मालमत्तांचे काम लवकर पूर्ण करून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा, असे निर्देश महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी आज येथे यंत्रणेला दिले..महापालिका सभागृहात योजनेच्या आढाव्याबाबत झालेल्या बैठकीत त्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होत्या. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, उपायुक्त परितोष कंकाळ व सहायक आयुक्त कृष्णा पाटील आदी उपस्थित होते..Pune News: पुणेकरांचा दुहेरी फायदा; कचरा जैविक उत्खनन, १२० कोटींची बचत अन् भारही शून्य.दाट लोकवस्तीच्या सोसायट्या, मोठ्या अपार्टमेंटस् व झोपडपट्टी परिसरात आजपर्यंत प्रस्तावित असलेल्या ४०० मास्टर प्लेटस्पैकी प्रत्यक्ष बसविलेल्या प्लेटस्ची माहिती घेऊन उर्वरित ठिकाणी त्या तत्काळ बसवावेत, असे निर्देश के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिले..यावर किमान १०० नवीन मास्टर प्लेटस् बसविण्यात येणार असून त्या झोपडपट्टी परिसर, मोठ्या सोसायट्या व अरुंद गल्लीबोळ असलेल्या भागांच्या प्रवेशद्वारावर बसविण्यात येणार आहेत, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..Jaysingpur Garbage : भिंतीवर स्वच्छतेचा संदेश अन् खाली कचऱ्याचे साम्राज्य; पालिकेचा ढिसाळ कारभार उघड.कचरा संकलनाच्या प्रक्रियेवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी सकाळी सहा, दुपारी दोन, सायंकाळी सहा व रात्री सर्व टिप्पर परतल्यानंतर संकलित अहवाल सादर करावा, महापालिकेच्या स्तरावर स्वतंत्र कंट्रोल रूम स्थापन करून त्याचे नियंत्रण हे शहर समन्वयक यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून, प्रत्यक्ष कार्यस्थळी आरोग्य निरीक्षक त्यांच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणार आहेत, असे सांगण्यात आले..कचरा संकलनाची माहिती थेट नियंत्रण कक्षालाक्यूआर कोड स्कॅनिंग प्रणालीमुळे ज्या ठिकाणी कचरा संकलन झालेले नाही किंवा घंटागाडी न आल्याच्या तक्रारी आहेत, त्या ठिकाणची माहिती थेट डॅशबोर्ड व नियंत्रण कक्षाला मिळत आहे. तसेच ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाची माहिती मुख्यालयाच्या स्तरावरील डॅशबोर्डवर उपलब्ध होत आहे, असे सांगण्यात आले..दररोज सुमारे ३०० टन कचरामहापालिका कार्यक्षेत्रातील एकूण एक लाख ६८ हजार मालमत्तांपैकी आजअखेर एक लाख ५२ हजार मालमत्तांवर क्यूआर कोड स्कॅनर बसविले आहेत. शहराची सध्याची लोकसंख्या सुमारे आठ लाख असून प्रवासी व व्यवसायानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची लोकसंख्या एक लाखांपेक्षा अधिक आहे. .सरासरी नऊ लाख लोकसंख्येमुळे शहरातून प्रतिदिन २८० ते ३०० टन कचरा निर्माण होत आहे. हा कचरा ओला व सुका अशा स्वरूपात वर्गीकरण करून संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया व निर्मूलन या सर्व टप्प्यांवर घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली २०१६ नुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने हाताळण्यात येत आहे, अशी माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.