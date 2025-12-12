Kolhapur Crime : दारू पिण्यासाठी पैसे न दिल्याने आई-वडिलांना बेदम मारहाण; मुलाने डोक्यात घातला लोखंडी बार

धामोड : कोते (ता. राधानगरी) येथील तरुणाने दारू पिण्यासाठी पैसे देत नसल्याने (Radhanagari Father Assault Case) आईला शिवीगाळ केली. तसेच वडील सुनील भिकाजी पाटील (वय ५७) यांच्या डोक्यात लोखंडी बार घालून जखमी केले. .याबाबत मुलगा अक्षय सुनील पाटील (वय २७) याच्याविरोधात राधानगरी पोलिस ठाण्यात (Radhanagari Police) गुन्हा नोंद झाला आहे. याबाबत पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, सुनील पाटील हे शेताकडे गेले होते. यावेळी मुलगा अक्षय पाटील घरी आईकडे दारूसाठी पैसे मागत असल्याबद्दल त्यांना फोन आला. ते घरी गेल्यानंतर अक्षय आईला शिवीगाळ करत होता..Kolhapur Accident : बिरदेव मंदिराजवळ भीषण अपघात; भरधाव ट्रकच्या धडकेत महिला जागीच ठार, दीड वर्षाचा सार्थक थोडक्यात....अक्षयने वडील सुनील यांच्याकडेही दारूसाठी पैशांची मागणी केली. दारूसाठी पैसे न दिल्याने त्याने सुनील यांच्या डोक्यात लोखंडी बार घालून जखमी केले. याबाबत राधानगरी पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.