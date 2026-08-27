कोल्हापूर

Kolhapur Railway Station: प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा नको; रेल्वे व्यवस्थापक राजेश वर्मा यांचा इशारा;कोल्हापूर रेल्वेस्थानकातील कामांची पाहणी

Rajesh Verma Inspects Kolhapur Railway Station: कोल्हापूर रेल्वेस्थानकाच्या पाहणीदरम्यान पुणे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक राजेश वर्मा यांनी प्रवासी सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा दिला.
Kolhapur Railway Station

Kolhapur Railway Station

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची असून, रेल्वे गाड्यांमध्ये कोणत्याही तांत्रिक उणिवा राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्या. सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मध्य रेल्वेचे पुणे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक राजेश वर्मा यांनी रेल्वे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिला.

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