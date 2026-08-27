Kolhapur Railway Station: प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा नको; रेल्वे व्यवस्थापक राजेश वर्मा यांचा इशारा;कोल्हापूर रेल्वेस्थानकातील कामांची पाहणी

कोल्हापूर: रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची असून, रेल्वे गाड्यांमध्ये कोणत्याही तांत्रिक उणिवा राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्या. सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मध्य रेल्वेचे पुणे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक राजेश वर्मा यांनी रेल्वे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिला..वर्मा यांनी कोल्हापूर रेल्वेस्थानकाला भेट देऊन विविध कामांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी अमृत भारत योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. तसेच स्थानकावर प्रवाशांसाठी उपलब्ध सुविधा, स्वच्छता व्यवस्था आदींची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी कोल्हापूर-मुंबई मार्गावर धावणाऱ्या एका एक्स्प्रेसच्या विविध डब्यांची तपासणी केली. काही डब्यांमधील तांत्रिक भागांची पाहणी करताना एअर स्प्रिंगमध्ये लिकेज असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. यावर त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले..Ajra Bank Employee Tragedy: आजऱ्यात विजेच्या धक्क्याने बॅंक कर्मचाऱ्याचा मृत्यू बांधकामावरील साहित्य उचलताना घटना.प्रवासी ज्या डब्यातून प्रवास करतात, त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेणे जबाबदारी आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारची कसूर खपवून घेतली जाणार नाही, असे वर्मा यांनी स्पष्ट केले. एअर स्प्रिंगमधील लिकेज तातडीने दुरुस्त करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. त्यानंतर रेल्वे यंत्रणेने तातडीने हालचाली करून लिकेज दुरुस्त केले. यावेळी उपव्यवस्थापक अनिल पाठक, वरिष्ठ व्यवस्थापक डॉ. रामदास भिसे, जी. एस. माहेश्वरी, प्रवासी संघटनेचे शिवनाथ बियाणी उपस्थित होते..Gold Rate Today: रक्षाबंधनाआधी सोनं स्वस्त! सलग तिसऱ्या दिवशी भाव घसरले, आज 10 ग्रॅमचा दर किती?.स्थानकाबाहेरच रिक्षा थांबविण्याची सूचनास्थानक परिसराची पाहणी करताना वर्मा यांना अनेक रिक्षा अस्ताव्यस्तपणे थांबलेल्या दिसल्या. रिक्षा स्थानकाच्या बाहेर निर्धारित ठिकाणी थांबवाव्यात. स्थानकाच्या आतील परिसरात प्रवासी घेण्यासाठी किंवा सोडण्यासाठी रिक्षाचालकांनी थांबू नये, अशा सूचना त्यांनी स्थानिक रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिल्या. या निर्णयाची माहिती मिळताच रिक्षाचालकांनी आक्षेप घेतला. प्रवाशांकडे बॅगा, पिशव्या व इतर सामान असते. तसेच लहान मुले आणि वृद्ध प्रवासीही असतात. त्यांना फारसे चालावे लागू नये, म्हणून स्थानकाच्या आवारात सोडले जाते. बाहेरगावाहून येणाऱ्या प्रवाशांना तेथून घेऊन जाण्याची सुविधा दिली जाते, असा मुद्दा रिक्षाचालकांनी मांडला. मात्र, वर्मा यांनी रिक्षांचा थांबा स्थानकाच्या बाहेरील बाजूसच असावा, अशी भूमिका कायम ठेवत त्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिल्या.स्वच्छतागृहाच्या अस्वच्छतेवर नाराजीयानंतर वर्मा यांनी रेल्वे स्थानकावरील स्वच्छतागृहांची पाहणी केली. तेथे दुर्गंधी आणि अस्वच्छता आढळल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांनी स्वच्छतेबाबत सूचना दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.