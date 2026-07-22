Kolhapur Dam Water Level: जोर ओसरला, तरी धरणांत साठा वाढला; राधानगरी धरण ८० टक्के भरले

कोल्हापूर: जिल्ह्यात तीन दिवसांपासून दमदार असणाऱ्या पावसाचा जोर आज ओसरला. धरणक्षेत्रातही फारसा पाऊस झाला नाही. मात्र, धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ झाली असून, राधानगरी धरणात सरासरी ८० टक्के पाणीसाठा आहे. या तुलनेत दूधगंगा धरणातील पाणीसाठा संथ गतीने वाढत असून, सध्या ४३.३० टक्के पाणीसाठा आहे. .पंचगंगेची पाणी पातळी २४ तासांत झपाट्याने वाढली. सकाळी आठ वाजता पाणी पातळी २८ फूट ८ इंच होती. सायंकाळी सात वाजता पाणी पातळी २७ फूच ८ इंच झाली. रात्री १२ वाजता पाणी पातळी २७ फूच २ इंच इतकी होती. जिल्ह्यातील २१ बंधारे पाण्याखाली आहेत..जिल्ह्यात २४ तासांत ७.५ मिमी पाऊस पडला. यामध्ये हातकणंगले तालुक्यात १.७ मिमी, शिरोळमध्ये १.८ मिमी, पन्हाळ्यात १०.६ मिमी, शाहूवाडीत १४.९ मिमी, राधानगरीत २६.५ मिमी, गगनबावड्यात २० मिमी, करवीरमध्ये १.६ मिमी, कागलमध्ये ३.९ मिमी, गडहिंग्लजमध्ये ५ मिमी, भुदरगड ७.५ मिमी, आजरा तालुक्यात ८.३ मिमी, चंदगड ५.४ मिमी पावसाची नोंद झाली. भात रोपलावणीच्या कामांना वेग आजरा ः तालुक्यात पावसाचा जोर वाढला आहे..मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. हिरण्यकेशी, चित्रा नदी पात्रालगत भरून वाहत आहे. ओढ्या, नाल्याना पाणी आले असून, शेतवडीत पाणीच पाणी झाले आहे. तालुक्याच्या पश्चिम भागात भात रोपलावणीच्या कामांना वेग आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी विश्रांती घेत कोसळणारा पाऊस अचानक वाढला आहे. आज दिवसभर पावसाच्या जोरदार सरी कोसळत होत्या. सर्फनाला प्रकल्पातून ३८० क्युसेक्सने सांडव्यातून पाणी वाहत आहे..हिरण्यकेशी नदीवरील साळगाव बंधारा पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. चित्री, चिकोत्रा, उचंगी, आंबेओहळ प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात वाढ होत आहे. केळोशी बुद्रुक प्रकल्प भरला धामोड : केळोशी बुद्रुक (ता. राधानगरी) येथील लोंढा नाला प्रकल्प आज पूर्ण क्षमतेने भरला. दिवसभर प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाची संततधार सुरूच असल्याने ५०५४ दलघमी क्षमतेला पूर्ण क्षमतेने भरला असून अतिरिक्त पाण्याचा विसर्ग उजव्या कालव्यातून थेट तुळशी जलाशयात सुरू आहे. परिणामी तुळशी धरणाच्या पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.