कोल्हापूर

Kolhapur Dam Water Level: जोर ओसरला, तरी धरणांत साठा वाढला; राधानगरी धरण ८० टक्के भरले

Rain Intensity Eases Across Kolhapur: कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी धरणांमधील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे.
Kolhapur Dam Water Level

Kolhapur Dam Water Level

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: जिल्ह्यात तीन दिवसांपासून दमदार असणाऱ्या पावसाचा जोर आज ओसरला. धरणक्षेत्रातही फारसा पाऊस झाला नाही. मात्र, धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ झाली असून, राधानगरी धरणात सरासरी ८० टक्के पाणीसाठा आहे. या तुलनेत दूधगंगा धरणातील पाणीसाठा संथ गतीने वाढत असून, सध्या ४३.३० टक्के पाणीसाठा आहे.

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