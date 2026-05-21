Kolhapur Rankala Lake Case : मुलीची हळद काढण्यापूर्वीच वडिलांनी रंकाळा तलावात उडी घेत संपवलं जीवन; घरापासून अवघ्या 300 मीटरवर घडलं भयंकर

कोल्हापूर : मुलीच्या हळद काढण्याच्या कार्यक्रमाची घरात तयारी सुरू होती. अचानक वडिलांना काय वाटले कुणास ठाऊक त्यांनी थेट जवळच असलेल्या रंकाळ्यात उडी घेऊन आत्महत्या (Kolhapur Rankala Lake case) केली. कष्टातून संसार फुलवलेल्या अरुण दिनकर गवळी (वय ५६, रा. हराळे गल्ली, शिवाजी पेठ) यांच्या या टोकाच्या निर्णयाने मात्र सारा परिसर गहिवरून गेला..गवळी यांच्या मुलीचे पंधरा दिवसांपूर्वीच लग्न झाले. तिचा हळद काढण्याच्या कार्यक्रम घरी होणार होता. जावई पहिल्यांदाच घरी येणार असल्याने लगबग सुरू होती. सकाळी जेवणासाठी लागणारे साहित्य त्यांनी आणून दिले. पण, अचानक ते घरातून निघून गेले. त्यांनी सकाळी नऊच्या सुमारास घरापासून अवघ्या तीनशे मीटरवरील पद्माराजे गार्डनसमोरच रंकाळा तलावात उडी घेत जीवन संपवले..Sangli Road Accident : मित्रांच्या डोळ्यांदेखत घडलं भयंकर! अलिशान दुचाकीवरून निघालेल्या 19 वर्षीय ऋषिकेशवर काळाचा घाला, हेल्मेट फुटून जागीच मृत्यू.काठावरून नागरिकांनी आरडाओरडा केल्याने ही घटना समजली. त्यांनी असा टोकाचा निर्णय का घेतला, याचा उलगडा कुटुंबीयांनाही झाला नाही. मितभाषी, कष्टाळू गवळी पत्नी, मुलगी, मुलासह हराळे गल्लीत राहण्यास आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांच्या भावाचेही कुटुंब राहते. ते महाद्वार रोडवरील खेळणीच्या दुकानात काम करत होते. त्यांनी मुलांना काबाड कष्टातून वाढवले. भागातही त्यांनी अनेक माणसे जोडली होती. मुलीचे लग्न ९ मे रोजी झाल्याने घरी आनंदी वातावरण असतानाच अनपेक्षितपणे ही घटना घडली..तातडीने बाहेर काढले पण...काठावर काही तरुण पोहायला आले होते. हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी घटनास्थळी पोहोचून मदत कार्य सुरू केले. अग्निशमन विभागाचे अमोल शिंदे, किसन पोवार, शुभम कुंभार यांनीही बोटीतून शोध सुरू केला. काही वेळातच गवळी बेशुद्धावस्थेत मिळून आले. त्यांना पाण्याबाहेर काढून सीपीआरमध्ये दाखल केले. तेथे उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.