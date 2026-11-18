कोल्हापूर : कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मुहूर्ताने काढलेल्या सौद्यात रत्नागिरीहून आलेल्या हापूस आंब्याच्या सहा डझन पेटीला तब्बल ५५ हजार रुपये दर मिळाला. यावरून एक आंबा तब्बल ७६३ रुपयांना पडला (Kolhapur Hapus mango auction 2026) आहे..हंगामातील पहिलाच हापूस आंबा खरेदीसाठी व्यापाऱ्यांत ईर्ष्या पाहायला मिळाली. बाजार समितीत दोन दिवसांपूर्वी यासम बालमभाई बागवान यांच्या दुकानात रत्नागिरीतील स्वप्नील तांबे यांच्या बागेतील हापूस आंब्याची आवक झाली होती. मुहूर्ताने या आंब्याचा सौदा समितीचे सभापती शेखर देसाई व संचालकांच्या उपस्थितीत काढला..Maharashtra Drought Relief : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना डिसेंबरमध्ये मिळणार दोन हजारांची मदत? दुसऱ्या हप्त्याच्या वितरणासाठी सरकारच्या हालचालींना वेग, तारीखही ठरली?.आंब्याची बोली सुरू झाल्यापासून तो खरेदीसाठी व्यापाऱ्यांत ईर्ष्या दिसून आली. २० हजार रुपये पेटी याप्रमाणे बोलीला सुरुवात झाली. ईर्ष्येतून हा दर दर वाढत शेवटी सहा डझन आंब्याची पेटी तब्बल ५५ हजारांना विकली. व्यापारी प्रसाद नंदकुमार वळंजू यांनी ही पेटी खरेदी केली. यावेळी उपसभापती पांडुरंग काशीद, संचालक भारत पाटील-भुयेकर, पैलवान संभाजी पाटील, बाळासाहेब पाटील, कुमार आहुजा, माजी महापौर नंदकुमार वळंजू, आकाराम केसरे, समितीचे सचिव तानाजी दळवी, उपसचिव जीवन जाधव आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.