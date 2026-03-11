Kolhapur Rescuer : मदतीसाठी कोल्हापुरात, पोटासाठी अहिल्यानगरात; जीवरक्षक दिनकर कांबळेंची व्यथा, उत्पन्नासाठी कायमच्या स्थलांतराची मानसिकता

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील आपत्तीत उपयोग करून घेतला जातो. मात्र, पैसे मिळत नाहीत. काम होईपर्यंत सर्वजण वारंवार कॉल करतात. काम झाले, की पुन्हा कॉल घेत नाहीत. त्यामुळे पोटापाण्यासाठी थेट अहिल्यानगरमध्ये नोकरी करावी लागत असल्याची व्यथा जीवरक्षक दिनकर कांबळे यांनी मांडली आहे. .पोटापाण्याचा आर्थिक स्रोत कोल्हापुरात नसल्यामुळे अहिल्यानगरमध्येच महिन्यातील १५ दिवस नोकरीसाठी राहावे लागत आहे. जिल्ह्याच नव्हे, तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत दिनकर यांचे नाव आपत्ती व्यवस्थापनातील कामामुळे परिचित आहे. .वयाच्या १४ व्या वर्षांपासून ते आपत्ती व्यवस्थापनात मदत करत आहेत. साडेचार हजारांहून अधिक मृतदेह शोधून काढले, तर दोन हजारांहून अधिक जणांना मृत्यूच्या दारातून परत आणले. मात्र, इतकी धाडसी आणि माणुसकीची सेवा करूनही त्यांच्या पदरी उपेक्षाच आहे. .दरी-डोंगरावरील अपघातातील जखमींना बाहेर काढणे, सडलेले, कुजलेले मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढणे, जळलेल्या व्यक्ती, मृतदेह हलविण्यासाठी पोलिसांना मदत करणे, असे त्यांचे काम सर्वज्ञात आहे. .२४ बाय ७ हजर राहणाऱ्या दिनकर यांना कोल्हापूरकरांनी मदतीसाठी नेहमी पुढाकार घेतला. पण, त्यांच्या पोटापाण्यासाठी हक्काची नोकरी किंवा मेस्त्री काम करण्यासाठी जागा दिली नाही. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांना कांडगावमध्ये राहण्यासाठी घर बांधून दिले. तेथे आता दिनकर यांचे आपत्ती व्यवस्थापनाचेही साहित्य आहे..कायमस्वरुपी मानधनासाठी काहीच नाही...दिनकर हे दुचाकीचे मेस्त्री म्हणून काम करीत होते. कोंडाओळ येथे त्यांचे गॅरेज होते. तेथे अपार्टमेंट बांधल्यामुळे त्यांना गॅरेजसाठी जागा नाही. पूर्वी गॅरेजचे काम चांगले सुरू असताना अनेकवेळा आपत्तीत मदत कार्यासाठी धाव घ्यावी लागत होती. त्यामुळे गॅरेजचा व्यवसाय बंद पडला. दोन दिवसांतून किमान एका ठिकाणी पोलिसांकडून बोलावणे येत होते..साप चावला, अपघात झाला, आपत्ती आली तरीही दिनकर यांचे नाव मदतीसाठी पुढे येत होते. मात्र, कोणीही आर्थिक मदत करीत नव्हते. पोलिसांचासुद्धा हाच अनुभव त्यांना अनेकवेळा आला. त्यांना कायमस्वरुपी महिन्याला ठोक मानधन मिळेल, असे काहीच झाले नाही. त्यांना अहिल्यानगर येथील ट्रेनिंग स्कूलमध्ये महिन्यातील १५ दिवसांची नोकरी करावी लागत आहे..जन्म कोल्हापुरात झाला आहे, मन कोल्हापुरात रमले आहे, कोल्हापूरकरांची सेवा करायची आहे. पण, पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर नाइलाजाने अहिल्यानगर येथे नोकरी करावी लागते. अशीच काही दिवस स्थिती राहिली, तर नाइलाजाने कायमस्वरुपी अहिल्यानगरला स्थलांतरित व्हावे लागणार आहे. घरी पत्नी, दोन मुली आहेत. त्यांच्या भविष्याचा विचार करता, आता ठोक मानधन किंवा व्यवसाय करण्यासाठी हक्काची जागा पाहिजे आहे. अन्यथा नोकरी पाहिजे.- दिनकर कांबळे, जीवरक्षक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.