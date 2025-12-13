Kolhapur Football Training : कोल्हापुरच्या फुटबॉलपटूंना मोठा दिलासा; निवासी फुटबॉल क्रीडा प्रबोधिनीचा मार्ग अखेर मोकळा

कोल्हापूर : ‘येथील तत्त्वतः मंजूर करण्यात आलेल्या निवासी फुटबॉल क्रीडा प्रबोधिनीसाठी निवासी, भोजन, शैक्षणिक सुविधा दर्जेदार उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. प्रशिक्षणासाठी सुयोग्य व नैसर्गिक गवताचे फुटबॉल मैदान उपलब्ध होणे अनिवार्य आहे. .त्यासाठी स्थानिक पातळीवर कराराद्वारे पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही क्रीडा विभागकडून सुरू केली आहे,’ असे उत्तर क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री माणिकराव कोकाटे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी विधिमंडळात विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नावर दिले..Football Messi India : फुटबॉलचा बादशाह मेस्सी मुंबईत, कोल्हापूरचे पाच जण मेस्सीसोबत खेळणार फुटबॉल, ‘प्रोजेक्ट महादेवा’अंतर्गत निवड.‘कोल्हापूरच्या क्रीडा प्रबोधिनीत कुस्ती, फुटबॉल निवासी प्रशिक्षण केंद्रास जुलै १९९६ मध्ये राज्य शासनाने मंजुरी दिली. काही वर्षांनंतर निवासी केंद्र पुणे येथील बालेवाडीतील क्रीडा प्रबोधिनीत स्थलांतरित केले. .ही प्रबोधिनी पुण्यात स्थलांतरित केल्यामुळे कोल्हापुरातील स्थानिक फुटबॉल खेळाडूंना तंत्रशुद्ध प्रशिक्षणाअभावी राहावे लागत आहे. देशात तिसऱ्या क्रमांकाचा प्रेक्षक वर्ग आणि हजारो खेळाडूंची नोंदणी होणारे हे शहर आहे. .Kolhapur Football Leauge : पाटाकडील ‘अ’चा पेनल्टीवर निर्णायक प्रहार; बालगोपालवर १ - ० मात करून स्पर्धेत मजबूत पाऊल.हे निवासी फुटबॉल केंद्र पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी फुटबॉलप्रेमी व खेळाडूंकडून होत आहे. त्यामुळे हे निवासी फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र पूर्ववत सुरू करण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत?’, असा अतारांकित प्रश्न आज विधिमंडळात राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार क्षीरसागर विचारला. .त्यावर मंत्री कोकाटे यांनी, १८ नोव्हेंबर १९९५ अन्वये १९९६-९७ पासून छत्रपती शिवाजी स्टेडियम येथे हे कुस्ती, नेमबाजी आणि फुटबॉल क्रीडा प्रबोधिनी सुरू करण्यात आली होती. सुयोग्य निवासी व फुटबॉल सरावासाठी आवश्यक नैसर्गिक मैदान उपलब्ध नसल्याने हे केंद्र २००० मध्ये हे केंद्र पुणे येथील क्रीडा प्रबोधिनीत स्थलांतरित केले होते. .कोल्हापूरकरांच्या मागणीनंतर पुन्हा हे केंद्र १२ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राज्याचे तत्कालीन क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या उच्चस्तरीय धोरण समितीच्या बैठकीत हे पुन्हा कोल्हापुरात सुरू करण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. .या प्रबोधिनीत प्रशिक्षणार्थींसाठी निवासी, भोजन, शैक्षणिक सुविधा दर्जेदार उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर कराराद्वारे पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही क्रीडा विभागाकडून सुरू केली आहे. .हे पुन्हा केंद्र सुरू होण्यासाठी सुरू आहेत. आवश्यक सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर ही क्रीडा प्रबोधिनी कार्यान्वित होईल, असे उत्तर दिले. त्यामुळे हे केंद्र सुरू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे..‘सकाळ’च्या पाठपुराव्याला यशयावर दोन जुलै २०२४ रोजी ‘सकाळ टुडे’ पान ८ वर ‘खेळ कोल्हापुरात अन् फुटबॉल केंद्र पुण्यात’ ही बिग स्टोरी प्रसिद्ध झाली. या विस्मरणात गेलेल्या प्रशिक्षण केंद्राविषयी प्रकाशझोत टाकला. त्याबाबत १४ जुलै २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ असे रोज टुडे पान आठवर ‘फुटबॉल निवासी केंद्रासाठी एकत्र या’ हे आजी-माजी फुटबॉल खेळाडूंच्या प्रतिक्रिया देणारे आणि या केंद्राला पाठबळ देणारे सदर तब्बल १६४ दिवस प्रसिद्ध झाले. .त्यास तत्कालीन राज्याचे क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी १२ फेब्रुवारी २०२५ तत्त्वत: मान्यता दिली. त्यानंतर यावर कार्यवाही काहीच झाली नाही. त्यामुळे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी याबाबत पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न लेखी उपस्थित केला होता. मात्र, क्रीडामंत्र्यांनी त्यास उत्तर दिले नाही. आज हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न पुन्हा आमदार क्षीरसागर यांनी उपस्थित केला. त्यावर त्यांनी या केंद्रास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे, याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.