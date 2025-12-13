कोल्हापूर

Kolhapur Football Training : कोल्हापुरच्या फुटबॉलपटूंना मोठा दिलासा; निवासी फुटबॉल क्रीडा प्रबोधिनीचा मार्ग अखेर मोकळा

Residential Football Academy : नैसर्गिक गवत मैदान, निवासी व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी क्रीडा विभागाची हालचाल
Residential Football Academy

Residential Football Academy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ‘येथील तत्त्वतः मंजूर करण्यात आलेल्या निवासी फुटबॉल क्रीडा प्रबोधिनीसाठी निवासी, भोजन, शैक्षणिक सुविधा दर्जेदार उपलब्ध करून देण्याची आवश्‍यकता आहे. प्रशिक्षणासाठी सुयोग्य व नैसर्गिक गवताचे फुटबॉल मैदान उपलब्ध होणे अनिवार्य आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
sports
education
Training
Playing
training center
Play Room
players
football player
Football

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com