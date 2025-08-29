कोल्हापूर

Kolhapur Water Crisis : कोल्हापूर शहरवासीयांचा ऐन गणपतीत पाण्यासाठी टाहो, निम्म्या शहरात आजपासून दिवसाआड पाणी

Kolhapur Water Shortage : ऐन गणेशोत्सवामध्ये झालेल्या या प्रकाराने संतापलेल्या नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून महापालिकेचा जोरदार निषेध करत प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगली.
Kolhapur Water Crisis
Kolhapur Water Crisisesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Kolhapur Municipal News : थेट पाईपलाईन योजनेतील तिसऱ्या पंपाच्या दुरुस्तीत महापालिकेच्या यंत्रणेला सहाव्या दिवशीही यश आले नाही. पाणीपुरवठा बंद व टॅंकरही गायब झाल्याने शहरवासीयांना पाण्यासाठी टाहो फोडण्याची वेळ आली. त्यांची दिवसभर पाण्यासाठी फरफट झाली. ऐन गणेशोत्सवामध्ये झालेल्या या प्रकाराने संतापलेल्या नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून महापालिकेचा जोरदार निषेध करत प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगली. त्यामुळे आजपासून ए, बी व ई वॉर्डमध्ये दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
drinking water crisis
Water Management
political news kolhapur
KOLHAPUR CARPORATION
kolhapur city
Kolhapur Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com