Kolhapur Rickshaw Drivers RTO Report : 'सायेब, कुठं जाणार? चला की सोडतो...'; कोल्हापूरच्या रिक्षाचालकांचे मराठी खणखणीत; परीक्षेची गरजच नसल्याचा पाठविला अहवाल

कोल्हापूर : ‘सायेब, कुठं जाणार? चला की सोडतो. तिकडनं नको जायला. ट्रॅफिक जाम हाय; पण तुम्ही कुठल्या गावाचं?,’ अशी आपुलकीवजा विचारणा करणारा रिक्षाचालक म्हणजे कोल्हापूरचा. हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत कोणी बोललं की, थोडा चटपटलाच म्हणून (Kolhapur Rickshaw Drivers) समजा. मराठीचं नाणंच खणखणीत आहे म्हटल्यावर दुसरी भाषा बोलायची गरजच काय?, असा त्याचा उलट प्रश्न. .तरीही एखाद्याला मराठी समजतच नाही म्हटल्यावर तो मोडक्या-तोडक्या हिंदीत उत्तर देऊन मोकळा होतो आणि मराठी भाषेवरील अतुट प्रेमाची साक्ष देतो. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला (आरटीओ) इथल्या रिक्षाचालकांची मराठी भाषेची परीक्षा घेण्याचा आदेश होता. मात्र, रिक्षाचालकांचे मराठी पक्के असल्याने परीक्षेची गरजच नसल्याचा अहवाल कार्यालयाने वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवला आहे..महाराष्ट्रातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी रिक्षा व टॅक्सीचालकांना मराठी भाषेचे व्यवहारज्ञान किती आहे, याची तपासणी करण्याची मोहीम ऑगस्टमध्ये सुरू केली होती. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तशी घोषणाच केली होती. मोटार वाहन नियमांनुसार रिक्षा व टॅक्सीचालकांना ते ज्ञान आवश्यक असणे महत्त्वपूर्ण असल्याने भरारी पथकांनी मुंबईत तपासणी प्रक्रियेला वेग दिला. त्यात एक लाख ६५ हजार चालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यात येऊन प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या आदेशानुसार कोल्हापुरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयालाही रिक्षाचालकांच्या मराठी भाषेची परीक्षा घेणे अपेक्षित होते. जिल्ह्यात एकूण १२ हजारांहून अधिक रिक्षाचालक आहेत..Ambabai Temple Donations : अंबाबाई चरणी 20 लाखांचे सोने, 44 लाखांची चांदी; नवरात्रोत्सवात भाविकांकडून भरभरून दान, 36 लाखांवर रक्कमही खजिन्यात.सर्व जण मराठीतच बोलत असल्याने परीक्षा नेमकी कशी घ्यायची, असा प्रश्न कार्यालयासमोर होता. वरिष्ठ कार्यालयाकडून नियुक्त मराठी साहित्य परिषदेचे पथक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात आल्यानंतर सर्व रिक्षा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पथकासमोर अस्सल कोल्हापुरी भाषेचा ठसका दाखवला. जिल्ह्यातल्या चालकांची मातृभाषाच मराठी असल्याने ते प्रवाशांशी सुरुवातीला हिंदी किंवा इंग्रजीत संवाद साधत नाहीत, याचा उलगडा करण्यात आला. तसेच इथे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशमधून आलेला एकही रिक्षाचालक नसल्याचा खुलासा करण्यात आला. कार्यालयानेही पथकाला कोल्हापूरच्या रिक्षाचालकांची मराठी भाषेची परीक्षा घेणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यापद्धतीचा अहवाल तयार करून वरिष्ठ कार्यालयाला सादर केला..कोल्हापूरच्या रिक्षाचालकांचे मराठीचे व्यवहारज्ञान चांगले आहे. त्यांना परीक्षेची गरज नाही. इथला एकही रिक्षाचालक परराज्यातील नाही.-चंद्रकांत माने, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारीसोलापूर, बार्शी, पंढरपूर येथून रोजगारासाठी आलेले लोक येथे आहेत. त्यांची मातृभाषा मराठी असल्याने त्यातील काही रिक्षाचालक म्हणून काम करतात. परराज्यातील एकही हिंदीभाषिक रिक्षाचालक येथे नाही.-ईश्वर चन्नी, रिक्षाचालक...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.