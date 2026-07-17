Suraj Sakhare Firing in Kolhapur : डोळ्यांदेखत गोळीबार पाहून बोबडीच वळली; टायर फुटल्यासारखा मोठा आवाज अन्..; प्रत्यक्षदर्शी कामगाराने सांगितला घटनेचा थरार

कोल्हापूर : दुपारी तीनची वेळ...जेवण करून आम्ही विश्रांती घेत होतो... टायर फुटल्याचा मोठा आवाज झाल्याने रस्त्यावर धावलो... डोळ्यांदेखत गोळीबार सुरू होता...जखमी तरुणही रस्त्यावरील दगड हल्ला करणाऱ्यांवर फेकत होता....झटापटीत तो एका झुडपात पडला...उठून एका मोटारीत बसून निघून गेला. दुपारी सव्वा तीनच्या सुमारास भररस्त्यात हा प्रकार डोळ्यांदेखत पाहून आमची बोबडीच वळली होती. हा थरार घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी स्वप्नील पोलिसांना सांगत (Kolhapur Ring Road shootout) होता. .क्रांतिसिंह नाना पाटील नगर चौकापासून नवीन वाशी नाक्याकडे जाणाऱ्या रिंग रोडलगत टोलेजंग इमारत उभी आहे. दुकानगाळे, फ्लॅटची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. ग्रीलिंग, वायरिंग, इंटेरियर डिझाईन, वॉलपुट्टीची कामे सुरू आहेत. स्वप्नीलही दुपारी अडीचच्या सुमारास डबा उघडून जेवायला बसला. काही मजूरही त्याच्यासोबत होते. जेवण करून गप्पा सुरू असताना टायर फुटल्यासारखे आवाज पाठोपाठ आले. स्वप्नील धावत मुख्य रस्त्यावर आला..एक व्यक्ती जखमी अवस्थेत समोरील मोपेडवर बसलेल्या दोघांकडे दगड भिरकावत होता. झटापटीत त्यांचीही मोपेड घसरली. दुसऱ्या बाजूला जखमीही झुडपात पडला होता. रस्त्यावरील वाहतूक जागीच थांबली. तिघांमधील झालेल्या या झटापटीत दोघे उठून पसार झाले, तर सूरज साखरे आपल्या मोटारीकडे धावला. मोटारीत बसलेल्या आशुतोष नाईक व चालक अनिल कांबळे यांनी त्याला तातडीने रुग्णालयाकडे नेले. यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांत वातावरण निवळले. कामगार पुन्हा आपल्या कामाच्या ठिकाणी गेले..Baba Farjan Dordi : बाबा फर्जनच्या घरातून जप्त केली सव्वा पाच कोटींची 'माया'; पण ती मोजताना बँक कर्मचारी अन् पोलिसांची का झाली दमछाक? बंगल्यावर रायफल, 6 हजार काडतूसंही सापडली.काँक्रिटीकरण करणाऱ्या कंत्राटदाराची खरडपट्टी...ज्या इमारतीसमोर साखरेची मोटार उभी होती ती रुग्णालयाकडे गेली. येथेच थांबलेल्या सिमेंट कॉंक्रिटमधून आणलेला तयार माल कामगारांनी पसरण्याचे काम सुरू केले. पोलिसांनी प्रत्यक्षदर्शींकडून घटनाक्रम समजून घेतला. गोळीबार झाला तिथेच सिमेंट कॉंक्रिट पसरले होते. पोलिसांनी कंत्राटदाराला बोलावून चांगलेच झापले. कामगारांना बोलावून सर्व माल बाजूला करत त्यामध्ये पुंगळ्यांचा शोध सुरू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.