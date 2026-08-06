Kolhapur Ring Road : अमित शाह कोल्हापूरच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवणार? शहरात 2 उड्डाणपूल अन् 4 भुयारी मार्ग; 164 कोटींच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील

कोल्हापूर : शहराच्या मध्यवस्तीतील रस्ते वाहतूक कोंडीत घुसमटलेले आहेतच. त्यातच नियोजित विकासकामांमुळे ‘दक्षिणे’कडील रिंगरोडचीही तीच अवस्था होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे महापालिकेने पूर्वतयारी म्हणून या मार्गावर चार भुयारी रस्ते, दोन उड्डाणपूल तसेच शहरात दोन हलक्या वाहनांसाठीच्या पुलांचे नियोजन केले (Kolhapur flyover project approval) आहे. याला राज्य शासनाने तातडीने हिरवा कंदील देऊन केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवले आहे..आता केंद्र सरकारकडून निधीच्या मंजुरीसाठी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचा कस लागणार आहे. महापालिकेने तावडे हॉटेल चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज पूल या शहरातील मध्यवर्ती, प्रचंड वर्दळीच्या रस्त्यावरील कोंडी दूर करण्यासाठी उड्डाणपुलासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. हा पूल झाल्यास मध्यवर्ती भागातील कोंडीचा प्रश्न सुटू शकतो. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून प्रयत्न सुरू आहेत..त्याचवेळी शहराच्या दक्षिण भागात खंडपीठ, विविध सरकारी कार्यालये, रुग्णालय यांची कामे होणार आहेत. तसेच शहरातील प्रवास टाळण्यासाठी अनेकजण दक्षिणेकडील रिंगरोडचा वापर करत आहेत. त्यातून हा रस्ता गजबजू लागला आहे. त्याचा विचार करून भविष्यात कोंडी होऊ नये, यासाठी महापालिकेने ठिकठिकाणच्या जागेची उपलब्धता पाहून उड्डाणपूल, भुयारी मार्गांचे नियोजन केले आहे..उड्डाणपुलासाठी जागा आवश्यक आहे, पण जिथे जागा नसेल तिथे भुयारी मार्ग (ग्रेड सेपरेटर) हा नवा प्रकार राबवला जाणार आहे. या दोन्ही प्रकारांतून चौकातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर शहरातील प्रचंड गजबजलेल्या व पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या दोन ठिकाणी हलक्या वाहनांसाठी पुलांचे नियोजन केले आहे. चिवा बाजार व सायबर चौकात ग्रेड सेपरेटर किंवा उड्डाणपूल असे पर्याय ठेवले आहेत. त्यामुळे १६४ कोटींच्या अंदाजित निधीची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्याला राज्य शासनाने तातडीने हिरवा कंदील देऊन केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवले आहे..Chiplun ACB Action : जमिनीच्या फेरफारला मंजुरी देणं भोवलं! 5 हजारांची लाच घेताना मंडल अधिकारी जाळ्यात; कार्यालयातच ACB नं रचला सापळा.अमित शहा यांच्याकडे लक्षकोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यांच्याकडून पाठवलेल्या प्रस्तावामुळे राज्य सरकारकडून विनाविलंब मंजुरी दिली गेली. आता केंद्र सरकारच्या पातळीवर निर्णय अपेक्षित आहे. जावई मंत्री शहा यांच्या पुढील निर्णयाकडे सासूरवाडीवाल्यांचे लक्ष लागले आहे..Amba Ghat Traffic Update : आंबाघाटातून 900 ट्रकची वाहतूक ठप्प! अवजड वाहनांना बंदी; बॉक्साईट, साखर, कोळसा वाहतुकीवर परिणाम, पाहा काय आहे पर्यायी मार्ग?.प्रस्तावित कामे, खर्चचौक प्रस्तावित कामे लागणार निधीचिवा बाजार भुयारी मार्ग किंवा उड्डाणपूल १३ कोटी ४४ लाखक्रशर चौक उड्डाणपूल २० कोटी ९१ लाखसंभाजीनगर जंक्शन भुयारी मार्ग १० कोटी ५६ लाखहॉकी स्टेडियम चौक उड्डाणपूल ३० कोटीशेंडा पार्क चौक भुयारी मार्ग १० कोटी एक लाखसायबर चौक भुयारी मार्ग किंवा उड्डाणपूल ३१ कोटी ४२ लाखपद्माराजे शाळा छोटा पूल २ कोटी ८० लाखखासबाग मैदान छोटा पूल ७ कोटी ३६ लाखएकूण मागणी १६४ कोटी ४९ लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.