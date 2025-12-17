Kolhapur Prevent Floods : नुकसान भरपाईवर कोट्यवधी खर्च, गाळ काढण्याची परवानगी का नाही? नागरिकांचा सवाल

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील नद्यांमधील गाळ गेल्या दहा वर्षांपासून काढलेला नाही. त्यामुळे सरासरी पाऊस झाला तरी महापूर येतो. या महापुरामुळे घरे, दुकाने आणि शेतीचे मोठे नुकसान होते. शासनाला कोट्यवधीची नुकसानभरपाई द्यावी लागते. .याच रकमेत नदीचा गाळ काढून होईल. तातडीने नदीमधील गाळ काढण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी श्री छत्रपती शाहू महाराज सोशल फाउंडेशन यांच्या वतीने करण्यात आली. मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना आज देण्यात आले..Mula Mutha Pollution : पुण्यात मुळा-मुठा नदीचे पाणी फेसाळले; फळभाज्या पालेभाज्या झाल्या दुषित; आरोग्य गेले धोक्यात!.निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी संजय पवार-वाईकर म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. परिणामी दोन दिवस जरी जोराचा पाऊस झाला तरी नदीची पाणी पातळी झपाट्याने वाढते. .१९८९, २००५, २०१९ आणि २०२१ या वर्षातील महापुराची पाणी पातळी पाहिली तर त्यात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. गेल्या दहा वर्षांत गाळ न काढल्याने नदीची पाणी सामावून घेण्याची क्षमता कमी झाली आहे. .Kolhapur panchaganga : शेकडो एकर शेती धोक्यात! पंचगंगेतील रसायनमिश्रित पाण्यामुळे शेतकरी भयभीत.पर्यायाने सरासरी पाऊस पडला तरी महापूर येतो. यासाठी जिल्ह्यातील पंचगंगा, वारणा, कुंभी, भोगावती, वेदगंगा, दूधगंगा यासह अन्य नद्यांमधील गाळ काढण्यास परवानगी द्यावी.’ अमर समर्थ म्हणाले, ‘शाहूपुरी कुंभार गल्लीमध्ये महापुराचे पाणी येते. .त्यामुळे कुंभार समाजाचे मोठे नुकसान होते. आजपर्यंत त्यांना नुकसानभरपाईदेखील मिळालेली नाही. गाळ काढणे हाच उपाय आहे.’ वडणगेचे माजी सरपंच सचिन चौगले म्हणाले, ‘१९८९ मध्ये आलेल्या महापुरात वडणगे गावातील २५ घरांमध्ये पाणी आले होते. .गेल्या वेळच्या महापुरात ३८६ घरांमध्ये पाणी गेले होते. महामार्गाचे भराव, गाळ न काढणे यामुळे पुराचा धोका वाढला आहे.’ यावेळी डॉ. संजय पाटील, राम पाटील, अमर गायकवाड, तात्यासो पाटील, भीमराव पवार, विद्यानंद जिरगे, बाळासाहेब पवार, शिवाजी पाटील, अशोक माने यांच्यासह पूरप्रवण क्षेत्रातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.