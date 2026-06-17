Kolhapur Water Crisis : कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या' 10 नद्यांवर पुन्हा उपसाबंदी लागू; पाटबंधारे विभागाचा मोठा निर्णय, शेती पाण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

कोल्हापूर : इरिगेशन फेडरेशन आणि लाभधारक शेतकरी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग (उत्तर) यांनी पूर्वी शिथिल करण्यात आलेली उपसाबंदी रद्द (Kolhapur river water pumping ban 2026) करून ती पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांमधून शेतीसाठी होणाऱ्या पाणी उपशावर पुन्हा निर्बंध आले आहेत..पाटबंधारे विभाग (उत्तर) यांच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, यापूर्वीच्या आदेशाद्वारे शिथिल करण्यात आलेली उपसाबंदी तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे पंचगंगा, भोगावती, दूधगंगा, वारणा, तुळशी, कासारी, कडवी, कुंभी, धामणी आणि जांभळी या नद्यांच्या दोन्ही तीरांवरील शेतीसाठी पाणी उपसा करणाऱ्या सर्व उपसा यंत्रांवर १६ जूनपासून पुढील आदेश येईपर्यंत बंदी लागू राहणार आहे..धरणे आणि विविध सिंचन प्रकल्पांमधील मर्यादित पाणीसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी तसेच पाणीटंचाईची परिस्थिती टाळण्यासाठी सर्व संबंधितांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन जलसंपदा विभागाने केले आहे..Hapus Mango Prices : रत्नागिरी हापूस थेट 1000 रुपये डझन; सोलापूर मार्केट यार्डात आंब्यांचे भाव गगनाला भिडले, कर्नाटकी हापूसचा दर काय?.याशिवाय, बिगर सिंचन पाणी वापरकर्त्यांनी सांडपाणी अथवा औद्योगिक वापरातील पाणी थेट नदीपात्रात सोडू नये, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे. प्रदूषित पाणी वाहून नेण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध नसल्यामुळे नदी प्रदूषण टाळणे आणि पाण्याचा अपव्यय रोखणे गरजेचे असल्याचे विभागाने नमूद केले आहे..सध्याच्या पाणीस्थितीचा विचार करता सर्व नागरिक, उद्योग आणि शेतकऱ्यांनी पाण्याचा जपून वापर करावा व जलसंपदा विभागाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.