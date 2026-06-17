कोल्हापूर

Kolhapur Water Crisis : कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या' 10 नद्यांवर पुन्हा उपसाबंदी लागू; पाटबंधारे विभागाचा मोठा निर्णय, शेती पाण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

Kolhapur river water pumping ban 2026 : कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाने मर्यादित पाणीसाठ्यामुळे पंचगंगेसह दहा नद्यांवरील उपसाबंदी पुन्हा लागू केली आहे.
Why is Kolhapur water pumping banned?

Why is Kolhapur water pumping banned?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : इरिगेशन फेडरेशन आणि लाभधारक शेतकरी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग (उत्तर) यांनी पूर्वी शिथिल करण्यात आलेली उपसाबंदी रद्द (Kolhapur river water pumping ban 2026) करून ती पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांमधून शेतीसाठी होणाऱ्या पाणी उपशावर पुन्हा निर्बंध आले आहेत.

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