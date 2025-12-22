Kolhapur Road Accident : कारखान्यातील ड्युटी संपवून परतताना काळाचा घाला; कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार, मित्र गंभीर जखमी

कोल्हापूर : उचगावमधील कारखान्यातील ड्युटी संपवून गिरगावकडे निघालेल्या दुचाकीस्वाराला मोटारीने धडक (Kolhapur Road Accident) दिली. यामध्ये दुचाकीवरील गोरक्षनाथ प्रकाश पाटील (वय ३०, रा. गिरगाव, ता. करवीर) जागीच ठार झाला, तर दुचाकीवर बसलेला त्याचा मित्र अभिजित खोत (रा. कासारवाडी) गंभीर जखमी झाला आहे. शनिवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास हा अपघात झाला. .याबाबतची अधिक माहिती अशी, गोरक्षनाथ व अभिजित हे दोघे जण एकाच ठिकाणी कामाला आहेत. रात्री बारापर्यंत काम आटोपून दोघे घरी जाण्यासाठी बाहेर पडले. उजळाईवाडी पुलाजवळ मोटारीने त्यांच्या दुचाकीला समोरून धडक दिली..Cricketer Heart Attack : मैदानावरच क्रिकेट खेळताना हृदयविकाराचा झटका; क्रिकेटपटूचा दुर्दैवी अंत, छातीत दुखू लागले अन्... .यामध्ये गंभीर जखमी झालेला गोरक्षनाथ याचा सीपीआर रुग्णालयात आणताना वाटेतच मृत्यू झाला, तर अभिजित खोत याच्यावर उपचार सुरू आहेत. मृत गोरक्षनाथ याच्या मागे आई, पत्नी आणि दोन मुले असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.