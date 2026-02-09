Rising Road Accidents : कोल्हापूर अपघातांचे शहर! २ वर्षांत ८०० अपघात ३८ बळी; नागरिकांच्या मनात भीती

कोल्हापूर : शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातांनी शहरवासीयांच्या मनात एक भीतीच निर्माण केलेली आहे. सायबर चौक, गंगावेस, उमा टॉकीज चौक या ठिकाणी घडलेल्या अपघातांमुळे जीव गमावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना सावरणे आजही मुश्कील होत आहे. .मागील दोन वर्षांत शहरात आठशेहून अधिक अपघात झाले असून, त्यामध्ये ३८ जणांना जीव गमवावा लागला आहे. २२५ जण गंभीर जखमी होऊन जायबंदी झाले आहेत. शनिवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास शाहूमिल चौकानजीक भरधाव मोटारीने चार ते पाच दुचाकींना उडवले. यामध्ये निष्पाप बापलेकीचा बळी गेला, तर दोघे जखमी झाले. .Kolhapur City : सार्वजनिक वाहतूक सक्षम न झाल्यास कोल्हापूर आणखी मागे पडेल; वकिलांचा इशारा आणि ठोस मागण्या.रस्त्यात कोणतीही गर्दी नसताना मागील चौकात केलेल्या अपघातानंतर पाठलाग चुकविण्यासाठी चालक मयूरेश पाटीलने मोटार भरधाव पळवली. हे एक उदाहरण असले तरी शहराच्या सर्वच भागांत अशीच परिस्थिती आहे. .बेदरकारपणे मोटार, दुचाकी चालवणारे कित्येक चालक अल्पवयीन असल्याचे दिसून येते. महाविद्यालय, शाळांबाहेर थांबणाऱ्या टोळक्यांकडेही महागडी वाहने असल्याचे नजरेस पडते. अशांवर कारवाईची मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. शाहूपुरी हद्दीत सर्वाधिक अपघातशहरातील शाहूपुरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सर्वाधिक ३५२ अपघातांची नोंद झाली आहे. .Pune Traffic : जेधे चौकात जीव धोक्यात! अतिक्रमण, बेशिस्त वाहनचालकांमुळे पादचाऱ्यांची रोजची कसरत.ताराराणी चौक, स्टेशन रोड, कसबा बावडा, मध्यवर्ती बस स्थानक, शाहूपुरी, गवत मंडई, व्हीनस कॉर्नर अशा महत्त्वाच्या चौकात अपघातांचे प्रमाण अधिक आहे. यातील बहुतांश शहरातील ‘ब्लॅक स्पॉट’ म्हणून ओळखले जातात. दोन वर्षांत १६ जणांचा मृत्यू तर ८२ जण गंभीर जखमी झाल्याची नोंद आहे. .अवजड वाहनांची ‘एन्ट्री’शहरात सकाळी दहा ते रात्री आठ या वेळेत अवजड वाहनांना बंदी आहे. परंतु, शियेकडून येणारे दगड, खडी, सिमेंटचे मिक्सर, सहलीच्या बसेस, कोकणातून येणारे मालवाहू ट्रक दिवसा शहरात एन्ट्री करतात. भाऊसिंगजी रोड, बिंदू चौक, मिरजकर तिकटी, सुभाष रोडवर अशी वाहने वाहतूक कोंडीला आणि पर्यायाने अपघातांना निमंत्रण देणारी ठरतात.शहरातील नेहमी अपघात होणाऱ्या १७ ब्लॅक स्पॉटचा अभ्यास करण्यात आला. .ब्लॅकस्पॉटची संख्या १३ पर्यंत कमी करण्यात यश आले होते. सायबर चौकातील अपघातानंतरही सर्वच सिग्नलजवळील अतिक्रमणे तातडीने काढण्याबाबत महापालिकेशी पत्रव्यवहार झाला होता. पण, याबाबत महापालिकेकडून थंडा प्रतिसाद असल्याचे दिसून येते. -प्रिया पाटील, शहर पोलिस उपअधीक्षक .शहरातील नेहमी अपघात होणाऱ्या १७ ब्लॅक स्पॉटचा अभ्यास करण्यात आला. ब्लॅकस्पॉटची संख्या १३ पर्यंत कमी करण्यात यश आले होते. सायबर चौकातील अपघातानंतरही सर्वच सिग्नलजवळील अतिक्रमणे तातडीने काढण्याबाबत महापालिकेशी पत्रव्यवहार झाला होता. पण, याबाबत महापालिकेकडून थंडा प्रतिसाद असल्याचे दिसून येते. -प्रिया पाटील, शहर पोलिस उपअधीक्षक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.