Rising Road Accidents : कोल्हापूर अपघातांचे शहर! २ वर्षांत ८०० अपघात ३८ बळी; नागरिकांच्या मनात भीती

Kolhapur Accidents : कोल्हापूर शहरातील रस्ते आता प्रवासासाठी नव्हे, भरधाव वाहनं, ब्लॅक स्पॉट्स, अवजड वाहनांची बेकायदेशीर एन्ट्री आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे गेल्या दोन वर्षांत शेकडो अपघात झाले असून, अनेक कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली आहेत.
Traffic congestion and accident-prone junctions in Kolhapur city.

गौरव डोंगरेसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातांनी शहरवासीयांच्या मनात एक भीतीच निर्माण केलेली आहे. सायबर चौक, गंगावेस, उमा टॉकीज चौक या ठिकाणी घडलेल्या अपघातांमुळे जीव गमावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना सावरणे आजही मुश्कील होत आहे.

