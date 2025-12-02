कोल्हापूर

Kolhapur News : “३१ डिसेंबर अंतिम मुदत! रस्ते कामांचा खेळखंडोबा थांबवा,” क्षीरसागरांची ठेकेदारांना तंबी; विलंब झाला तर थेट ब्लॅकलिस्ट

Kshirsagar Warns Contractors : १०० कोटींसह अन्य सर्व रस्त्यांची कामे ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा. हयगय केल्यास त्यांच्या बिलांना ब्रेक लावा, ब्लॅक लिस्ट करा, असे आदेश महापालिकेला आमदार राजेश क्षीरसागरांनी दिले.
कोल्हापूर : किती खाणार, खाऊन-खाऊन पोट फुटेल. कोट्यवधींची कमाई तुम्ही करणार व आमची अब्रू का घालवता? कामे दर्जेदार, वेळेत का होत नाहीत, अशा शब्दांत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी १०० कोटींच्या रस्ते कामातील ठेकेदार, सल्लागारांवर आगपाखड केली.

