Kolhapur News : “३१ डिसेंबर अंतिम मुदत! रस्ते कामांचा खेळखंडोबा थांबवा,” क्षीरसागरांची ठेकेदारांना तंबी; विलंब झाला तर थेट ब्लॅकलिस्ट

कोल्हापूर : किती खाणार, खाऊन-खाऊन पोट फुटेल. कोट्यवधींची कमाई तुम्ही करणार व आमची अब्रू का घालवता? कामे दर्जेदार, वेळेत का होत नाहीत, अशा शब्दांत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी १०० कोटींच्या रस्ते कामातील ठेकेदार, सल्लागारांवर आगपाखड केली. .१०० कोटींसह अन्य सर्व रस्त्यांची कामे ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा. हयगय केल्यास त्यांच्या बिलांना ब्रेक लावा, ब्लॅक लिस्ट करा, असे आदेश महापालिकेला दिले. शहरातील रस्ते तसेच इतर कामांबाबत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी महापालिकेत अधिकारी, ठेकेदार, सल्लागार कंपनीसोबत बैठक घेतली. .Kolhapur News : कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांना दिलासा! २१ बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल 12.06 कोटींचा निधी मंजूर.त्यावेळी ते बोलत होते. अन्य कामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. क्षीरसागर म्हणाले, १०० कोटींमधील १३ रस्त्यांची कामे ८० टक्के झाली आहेत. इतर ठिकाणी तांत्रिक बाबींमुळे कामात अडथळा दिसतो. .ठेकेदारांनी शहरवासीयांचे देणे लागतो, या भावनेतून कामे करावीत. जिल्हा नियोजन समितीमधून २२ कोटी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा २२ कोटींचा निधी मिळून वर्कऑर्डर नाही. ही सर्व कामे ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजेत. .Kolhapur News : जमावबंदीचे कडेकोट आदेश; कोल्हापुरात विजयी मिरवणुका थांबल्या, पोलिसांनी दिला थेट गुन्ह्यांचा इशारा.जयप्रभा स्टडिओ उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदेशीरपणे प्रश्न मार्गी लावावा. जुना बुधवार पेठेत मैदानासाठी जागा आरक्षित करा. गांधी मैदानातील सांडपाण्याच्या कामासाठी सीसीटीव्ही बसवा.'.माजी नगरसेवक किरण नकाते यांनी राजाराम पार्क येथे बेकायदेशीर इमारतीबाबत काही गुंडांकडून दबाव टाकला जात असल्याचे सांगितले. क्षीरसागर म्हणाले, 'महापालिका नागरिकांसाठी की गुंडांसाठी आहे..महापालिकेचे नुकसान होता कामा नये. संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करावी. सीएसआर फंडातून चौक सुशोभीत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. रंकाळा तलावात मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी दोन कोटींचा प्रकल्प राबवा. .संध्यामठ येथील सेल्फी पॉईंटसाठी अधिकाऱ्यांनी चाचणी करावी. खानविलकर पेट्रोल पंप ते कसबा बावड्यापर्यंतच्या रस्त्यातील टीडीआरची चौकशी करावी. कसबा बावड्यातील कामात अडथळे कोण आणते, हे लोकांना माहिती आहे..अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, शिल्पा दरेकर, शहर अभियंता रमेश मस्कर, जल अभियंता हर्षजित घाटगे, विलास साळोखे, उपशहर रचनाकार एन. एस. पाटील, उपशहर अभियंता महादेव फुलारी, समीर व्याघ्रांबरे उपस्थित होते.