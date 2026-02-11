कोल्हापूर

Kolhapur School Buses : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षतेशी खेळ; सीसीटीव्ही-अटेंडंट नसल्याने ३० स्कूल बसेसवर आरटीओचा बडगा

RTO Actio : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर बाब पुन्हा एकदा समोर आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्कूल बसेसच्या पुनर्तपासणीत तब्बल ३० बसेसवर कारवाई करण्यात आली असून, ११ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे (आरटीओ) एप्रिल २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ दरम्यान स्कूल बसेसच्या झालेल्या पुनर्तपासणीत तीस स्कूल बसेसवर कारवाई करण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही व अटेंडंट नसल्याच्या कारणावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे.

