Kolhapur School Buses : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षतेशी खेळ; सीसीटीव्ही-अटेंडंट नसल्याने ३० स्कूल बसेसवर आरटीओचा बडगा

कोल्हापूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे (आरटीओ) एप्रिल २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ दरम्यान स्कूल बसेसच्या झालेल्या पुनर्तपासणीत तीस स्कूल बसेसवर कारवाई करण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही व अटेंडंट नसल्याच्या कारणावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. .विशेष म्हणजे कारवाईपोटी ११ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. यानिमित्ताने राज्यभरात घडलेल्या घटनांचे गांभीर्य शिक्षण संस्थांना कधी समजणार, असा मुद्दा ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे..चिमुकलीवरील अत्याचारानंतर आरटीओला जाग; स्कूल व्हॅनचा परवाना रद्द, दंडात्मक कारवाई!.इचलकरंजी वगळता कोल्हापूर जिल्ह्यात ७४० स्कूल बसेस आहेत. आरटीओतर्फे स्कूल बस आठ वर्षांपर्यंत दर दोन वर्षांनंतर तपासणी केली जाते. आठ वर्षांनंतर मात्र दरवर्षी तपासणी करण्याचा नियम आहे. .गेल्या वर्षभरात ५४१ स्कूलबसची तपासणी केल्यानंतर धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. तीस स्कूलबसमध्ये सीसीटीव्ही व अटेंडंटच नसल्याचे दिसून आले आहे. विद्यार्थिनींसाठी महिला अटेंडंट आवश्यक असताना तो नियमच संस्थांकडून पायदळी तुडविण्यात आला आहे. .Pune School Bus: वाघोली अपघात! पुण्यात स्कूल बसची सुरक्षा वाऱ्यावरच; नेमकी नियमावली काय?.विशेष म्हणजे महिन्याकाठी तपासणी केलेल्या आकडेवारीतून ते स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या ६१३ वैध वाहनांपैकी २२ वाहनांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. या वाहनांतही तीच स्थिती असल्याचे आढळून आले आहे. .‘आरटीओच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्कूल बसेससह विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या अन्य वाहनांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. स्कूल बसेसमध्ये अटेंडंट नसल्यास स्कूल बसेसवर कारवाई केली जाणार आहे.- चंद्रकांत माने, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.