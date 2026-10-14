Sakal Global Flower Festival in Kolhapur : फुलांचा महोत्सव नादच खुळा, डोळ्यांचं पारणंच फिटलं! 'सकाळ'च्या ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हलला निसर्गप्रेमींची तुडुंब गर्दी

कोल्हापूर : ‘भावा, किती रंगांची ही फुलं! फोटो कुठं कुठं काढायचं? फुलांचा महोत्सव नादच खुळा! डोळ्यांचं पारणंच फिटलं. पुस्तकातलं विज्ञान इथं प्रत्यक्ष बघायला मिळालं. आता घरात पण अशीच फुलं फुलवायची’, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त करत विद्यार्थ्यांची मने आज प्रदर्शनात (Global Flower Festival Kolhapur news) रमली. निमित्त होते ‘सकाळ ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल’चे. दरम्यान, फुलांचे रंग, सुगंध अन् विविधता अनुभवतानाच वनस्पतींची माहिती, विज्ञानाची गोडी व पर्यावरण जपण्याचा संदेश देणारे प्रदर्शन विद्यार्थ्यांसाठी निसर्गाची शाळा ठरले. .दरम्यान, फुलांचे रंग, त्यांचे विविध आकार, सुगंध आणि वनस्पतींची वैशिष्ट्ये यांचे आकर्षण अनुभवतानाच निसर्गाच्या वैज्ञानिक विश्वाची ओळख करून घेण्याची संधी या महोत्सवातून मिळाली. अभ्यासक्रमात वनस्पतींची रचना, प्रकाश संश्लेषण, परागीभवन, बीजांकुरण आणि वनस्पतींची वाढ यांसारख्या संकल्पनांचा अभ्यास केला जातो. मात्र, प्रत्यक्ष फुलांचे निरीक्षण करताना या संकल्पना विद्यार्थ्यांना कशा असू शकतात, याची माहिती झाली. फुलातील पाकळ्या, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, परागकण आणि त्यांची रचना जवळून पाहता आली. फुलबागा व स्थानिक वनस्पतींचे संवर्धन का आवश्यक आहे, याची जाणीवही झाली..पाण्याचा मर्यादित वापर, सेंद्रिय खतांचा उपयोग, वनस्पतींची लागवड व फुलांतून खुलणारे निसर्गाचे सौंदर्य, अशा प्रश्नांची उकल त्यांना झाली. लोककला आणि नृत्याची रंगत श्रीजा लोकसंस्कृती फाउंडेशनतर्फे ‘जोतिबाचा छबिना’ लोकनृत्य सादर केले. त्याचे दिग्दर्शन चंद्रकांत पाटील यांनी केले होते. अक्षय कडोले, जीवन बेळगावकर, इरफान सय्यद, सुधीर डेंगरे, गजानन खांबले, शुभम सोनुले, प्रवीण शिंदे, सर्वेश माजगावकर, विजय माने, साक्षी शिंदे, आकांक्षा पाटील, रिद्धी मेहेर, सोनाली सुतार आणि ईशा मोरे यांनी नृत्य सादर करत उपस्थितांची वाहवा मिळवली..टीम अंबिकातर्फे नृत्यदिग्दर्शक अंबिका पंढरबळे व आशुतोष चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रतोष मिसाळ, हर्षद मिरजकर, कृष्णा भोसले, वैभव चव्हाण, राजीव पासवान, निशांत सावंत, हेमाक्षी पंड्या, दिव्या टोपे, पूजा शिंदे, श्वेता चितारे, सारा जाधव, श्रुती जाधव यांनी ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल गीतावर नृत्य करत टाळ्यांची दाद मिळवली. आता उरले केवळ सहा दिवस... सलग नऊ दिवस चालणाऱ्या या निसर्गसोहळ्यासाठी ‘केएसबीपी’ हे नॉलेज पार्टनर असून, संकल्पना व अंमलबजावणी ‘ग्रीन आर्मी’ यांची आहे. जगातील सर्वांत मोठा ठरणारा हा महोत्सव ‘ब्लूम्स् बियॉन्ड बॉर्डर्स’ या संकल्पनेतून साकारला आहे..GMRT Telescope : विश्वाच्या गर्भातून आला 8 अब्ज वर्षांपूर्वीचा क्षीण संदेश! भारतीय शास्त्रज्ञांनी उलगडले ताऱ्यांच्या जन्माचे रहस्य, 9 अब्ज वर्षांपूर्वी आकाशगंगांमध्ये काय घडत होते?.नेदरलँडस् (हॉलंड), अमेरिका, जर्मनी, जपान, थायलंड, व्हिएतनाम, स्वित्झर्लंड आणि बेल्जियम आदी देशांतील फुलांच्या विविध दुर्मीळ प्रजातींचा महोत्सवात समावेश आहे. श्रीयंत्र, कोल्हापुरी साज, कोल्हापुरी चप्पल, मल्लविद्या, गवा, तिरुपतीसह अंबाबाई, नवदुर्गांच्या फुलांतील प्रतिकृतीही भुरळ घालत आहेत. पोलिस उद्यान (ट्रॅफिक गार्डन परिसर, पोलिस मुख्यालयासमोर) येथे १९ ऑक्टोबरपर्यंत सकाळी ७ ते रात्री १० या वेळेत महोत्सव सर्वांसाठी खुला आहे. पार्किंगची व्यवस्था पोलिस ग्राउंड येथे आहे..फुलेच फुले चोहीकडे...‘सकाळ’ प्रस्तुत ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हलला निसर्गप्रेमींकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. येथील विविधरंगी फुलांबरोबरच फुलांतून साकारलेल्या विविध कलाकृती अनुभवताना त्या कॅमेऱ्यात बंदिस्तही होऊ लागल्या आहेत. सायंकाळनंतर तर महोत्सवाला अक्षरशः जत्रेचे स्वरूप येत आहे..फोटोला वय नसतं..!ज्येष्ठ नागरिक पत्नीसह फुलांच्या दुनियेत हरविल्याचे दिसत होते. आयुष्याची सायंकाळ फुलांप्रमाणे प्रफुल्लित कशी असू शकते, याची जाणीव करून ते देत होते. प्रत्येक फुलांच्या राशीजवळ ते एकमेकांची मोबाईलवर छायाचित्रे टिपत होते आणि फुलांचे सौंदर्य डोळ्यात साठवत होते..महोत्सवाचे प्रायोजक असे...पॉवर्ड बाय : मे. पुरुषोत्तम नारायण गाडगीळ सराफ आणि जव्हेरी मेन स्पॉन्सर : गोविंदराम शोभाराम ॲंड कंपनी (जी. एस. चहा) को-स्पॉन्सर : शिवाजी विद्यापीठ असोसिएट स्पॉन्सर्स : श्री सद्गुरू विश्वनाथ महाराज रुकडीकर ट्रस्ट (कोल्हापूर), श्री रवळनाथ को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फायनान्स सोसायटी लिमिटेड (गडहिंग्लज), तोडकर संजीवनी निसर्गोपचार केंद्र, संजय घोडावत ग्रुप, आविष्कार इन्फ्रा, रिलायन्स डिजिटल, नेक्सस इव्हेंट, ॲस्टर आधार हॉस्पिटल. हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर : डी. वाय. पाटील ग्रुप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.