कोल्हापूर

Kolhapur Sangli Road Accident : कोल्हापूर–सांगली हायवेवर भीषण अपघात; विद्यार्थ्यांची कार तीनदा उलटली, विद्यार्थिनीचा मृत्यू

Kolhapur Sangli Highway : कोल्हापुर–सांगली हायवेवर विद्यार्थ्यांची कार तीन वेळा उलटल्याने भीषण अपघात झाला. एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला असून इतर विद्यार्थी गंभीर जखमी आहेत.
Kolhapur Sangli Road Accident

Kolhapur Sangli Road Accident

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Accident : भरधाव मोटारीने टेंपो (छोटा हत्ती) ला पाठीमागून जोराची धडक दिल्याने मोटार तीनवेळा उलटली. या अपघातात मोटारीमधील २२ वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. दिव्या कानिफनाथ भोसले (सध्या रा. राजारामपुरी, कोल्हापूर. मूळ रा. नानज, सोलापूर) असे मृत विद्यार्थिनीचे नाव आहे, तर देविका भुते ही विद्यार्थिनी गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर कोल्हापुरात खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sangli
accident
accident news
road accident
accident death
accident case
Accident Death News
accident news today
Solapur
road safety incidents

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com