कोल्हापूर

Sant Balumama Temple Land Scam : आदमापुरातील संत बाळूमामा ट्रस्ट जमीन गैरव्यवहारात अतिग्रेच्या माजी सरपंचाला अटक; सात दिवसांची पोलिस कोठडी

Sant Balumama Temple Land Scam Investigation : आदमापूर येथील संत बाळूमामा देवस्थान जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एसआयटीने अतिग्रेचे माजी सरपंच सागर पाटील यांना अटक केली. न्यायालयाने सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.
Sant Balumama Temple Land Scam Case

Sant Balumama Temple Land Scam Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : आदमापूर (ता. भुदरगड) येथील संत बाळूमामा देवस्थान ट्रस्टमधील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एजंट व अतिग्रेचा माजी सरपंच सागर सर्जेराव पाटील (वय ४०, रा. अतिग्रे ता. हातकणंगले) याला विशेष तपास पथकाने अटक केली. काल त्याला न्यायालयात हजर केले असता सात दिवसांची पोलिस कोठडी (Sagar Patil arrested in Sant Balumama temple land case) सुनावली. त्याच्या नावे असलेल्या वटमुखत्याराची चौकशी सुरू असल्याची माहिती तपास अधिकारी सुवर्णा पत्की यांनी दिली.

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