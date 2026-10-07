Sant Balumama Temple Land Scam : आदमापुरातील संत बाळूमामा ट्रस्ट जमीन गैरव्यवहारात अतिग्रेच्या माजी सरपंचाला अटक; सात दिवसांची पोलिस कोठडी

कोल्हापूर : आदमापूर (ता. भुदरगड) येथील संत बाळूमामा देवस्थान ट्रस्टमधील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एजंट व अतिग्रेचा माजी सरपंच सागर सर्जेराव पाटील (वय ४०, रा. अतिग्रे ता. हातकणंगले) याला विशेष तपास पथकाने अटक केली. काल त्याला न्यायालयात हजर केले असता सात दिवसांची पोलिस कोठडी (Sagar Patil arrested in Sant Balumama temple land case) सुनावली. त्याच्या नावे असलेल्या वटमुखत्याराची चौकशी सुरू असल्याची माहिती तपास अधिकारी सुवर्णा पत्की यांनी दिली..देवस्थान परिसरातील अनेक जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहार वादात सापडले आहेत. अव्वाच्या सव्वा किमतीला या जमिनींची देवस्थानने खरेदी केली होती. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविल्यानंतर आता एसआयटीकडून सागर शिंदे, भीष्म जोतिराम पाटील, प्रकाश मांगले, रणजितसिंह सूर्यवंशी आणि तन्मय बाचनकर या एजंटांना यापूर्वी अटक झाली होती, तर आता सागर पाटीलचे नाव निष्पन्न झाल्याने आज त्याला अटक केली..Kolhapur DCC Bank Election : गोकुळपाठोपाठ कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी; 732 ठराव रद्द, कोणत्या गटात किती मतदार?.संशयित सागर पाटील पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होता. किणी टोल नाका परिसरात पाठलाग करून त्याला पकडले. अपर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस उपअधीक्षक सुवर्णा पत्की अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.