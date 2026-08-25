leopard spotted in Satave Kolhapur : आरळे-शहापूर रस्त्यावर दोन बछड्यांसह बिबट्याचा वावर; तरुणांनी कॅमेऱ्यात कैद केला थरारक व्हिडिओ

सातवे (कोल्हापूर) : आरळे-शहापूर ओढ्याच्या कॉर्नर रोड परिसरात सोमवारी सकाळी बिबट्या दोन बछड्यांसह दिसल्याने नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली. कॉलेजवरून परतणाऱ्या केदार पायमल, पवन उजगावकर व सुमित शिंदे या तरुणांना बिबट्या व त्याचे दोन बछडे रस्त्यालगत (leopard with two cubs in Kolhapur) दिसली. पायमल यांनी मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात बिबट्या चित्रीकरण केले. .भरदिवसा मुख्य रस्त्यालगत बिबट्या फिरताना दिसल्याने परिसरातील शेतकरी आणि वाहनधारकांमध्ये चिंता वाढली आहे. दरम्यान, सातवे-मोहरे मार्गावरील पाटील मळा परिसरात बिबट्याचे दर्शन झाल्याने परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वारणानगरहून घरी परताना वाहनधारकांनी बिबट्याला रस्त्यालगत पाहिले..Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाला लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळणार? 24 ते 48 तासांत खात्यात जमा होणार पैसे; सामाजिक न्याय विभागाचा 344 कोटींचा वळवला निधी!.काही दिवसांपासून परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्याचे नागरिकांनी सांगितले. यापूर्वीही जनावरे व पाळीव कुत्र्यांवर हल्ल्यांच्या घटना घडल्याने शेतकरी, शेतमजूर आणि रात्री प्रवास करणाऱ्या नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे, वन विभागाने तातडीने पाहणी करून पिंजरा लावावा व बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.