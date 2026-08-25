कोल्हापूर

leopard spotted in Satave Kolhapur : आरळे-शहापूर रस्त्यावर दोन बछड्यांसह बिबट्याचा वावर; तरुणांनी कॅमेऱ्यात कैद केला थरारक व्हिडिओ

Leopard Spotted With Two Cubs in Satave : सातवे परिसरात दोन बछड्यांसह बिबट्याचे भरदिवसा दर्शन झाले. रस्त्यालगत बिबट्या दिसल्याने शेतकरी, वाहनधारक आणि ग्रामस्थांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.
Kolhapur leopard news

Kolhapur leopard news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातवे (कोल्हापूर) : आरळे-शहापूर ओढ्याच्या कॉर्नर रोड परिसरात सोमवारी सकाळी बिबट्या दोन बछड्यांसह दिसल्याने नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली. कॉलेजवरून परतणाऱ्या केदार पायमल, पवन उजगावकर व सुमित शिंदे या तरुणांना बिबट्या व त्याचे दोन बछडे रस्त्यालगत (leopard with two cubs in Kolhapur) दिसली. पायमल यांनी मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात बिबट्या चित्रीकरण केले.

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