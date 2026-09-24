Gokul Election 2026 : 'गोकुळ निवडणूक बिनविरोधसाठी प्रस्ताव नाही, आम्ही सर्व जागा लढवणार'; सतेज पाटलांची मोठी घोषणा, 'महायुती'वरही साधला निशाणा

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद, महापालिका सभागृह अस्तित्वात येऊन सात ते आठ महिने झाले, तरीही विरोधी राहू दे, पण सत्ताधारी सदस्यांना रुपयाचाही निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रचंड नाराजी (Satej Patil Kolhapur) आहे. याउलट महायुतीचे दहा आमदारच जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हक्काचा हा निधी हिसकावून नेत असल्याने महायुतीच्या सदस्यांना सत्तेत आल्याचा पश्चाताप होत असल्याची टीका आमदार सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली..आमदार पाटील म्हणाले, ‘वेळेत आणि अपेक्षित निधी मिळत नसल्याने विरोधी सदस्यांसह सत्ताधारी अशा ५१ सदस्यांनी निवेदन दिले आहे. निधीत दुजाभाव होत असल्याने त्यांना सत्तेत येऊन चूक केली की काय, अशी भावना निर्माण झाली आहे. महापालिकेतही हीच परिस्थिती आहे. निधी आमदारच घेऊन जात असतील तर सदस्यांनी कोणता विकास करायचा, असा प्रश्न पडला आहे.’.Gokul Election 2026 : 'अदृश्य शक्ती कोण? नाव सांगा, मग बोलते'; शौमिका महाडिक यांचे 'गोकुळ'च्या रणधुमाळीत थेट आव्हान, भाजपच्या सर्व उमेदवारांनी शक्तीप्रदर्शन करत भरले अर्ज.गोकुळ निवडणूक बिनविरोधसाठी प्रस्ताव नाही. आम्ही सर्व जागा लढवणार आहोत. बिनविरोधचा प्रस्ताव येत नाही तोपर्यंत यावर चर्चा करणे योग्य नाही. पुणे शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक महाविकास आघाडी म्हणूनच लढवणार आहोत. मात्र, ज्याची नोंदणी जास्त त्याचा उमेदवारीवर दावा असतो. त्यामुळे या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील सर्व पक्षांबरोबर चर्चा करून पुढील निर्णय घेणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले..Gokul Election 2026 : गोकुळ निवडणुकीत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला! जागावाटपावर मंत्री हसन मुश्रीफांचे मोठे भाष्य; म्हणाले, 'आता अदृश्य शक्ती लुप्त झालीय...'.महापालिका सभेदरम्यान पोलिस बंदोबस्त लागणारमहापालिकेत महायुतीचे काय सुरू आहे, हे शहर आणि जिल्हा पाहतोय. सर्वसाधारण सभेसाठी आता महापालिका चौकात नेहमी पोलिस बंदोबस्त द्यावा लागणार आहे. आयुक्तांनाही पत्र द्याची वेळ आली आहे. महायुतीच्या नगरसेवकांमध्ये वारंवार होणारे वाद जिल्हा पाहत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.