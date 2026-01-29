Kolhapur Savitribai Hospital : महापालिकेच्या कारभाराचा फटका मातांना; खासगी तपासणीसाठी तिप्पट खर्च करावा लागतोय

कोल्हापूर : गर्भवती महिलांसाठी महत्त्वाची असलेली महापालिकेच्या सावित्रीबाई फुले रुग्णालयातील सोनोग्राफीची सेवा केवळ एक टायपिस्ट दिलेला नसल्याने बंद आहे. त्यामुळे गर्भवती महिलांच्या फेऱ्या होत असून आर्थिक भुर्दंडही बसत आहे. याबाबत वारंवार चर्चा होऊनही तोडगा निघत नसल्याने मशिनरी काय कामाच्या, असा सवाल शहरवासीयांतून केला जात आहे..महापालिकेच्या विविध विभागांत असलेल्या सफाई कामगारांना ज्या-त्या नेमणुकीच्या ठिकाणी पाठवण्याचा आदेश झाला. त्याचा हेतू चांगला असला तरी सावित्रीबाई फुले रुग्णालयात मात्र त्याचा फटका गर्भवती मातांना बसू लागला आहे. .Pune Sassoon Hospital: ससून रुग्णालयात पाच हजारांत ‘पेट स्कॅन’; वैद्यकीय यंत्रणा पूर्ववत, कर्करोग निदानासाठी सर्वसामान्यांना दिलासा.सोनोग्राफीसाठी तंत्रज्ञ आहेत; पण नवीन आदेशाने टायपिस्ट काढला गेला. तो नसल्याने सोनोग्राफीचे अहवाल कोण करणार? हा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे गर्भवती मातांची सोनोग्राफीच बंद केली. .त्याबाबत तक्रार झाल्यानंतर काही कालावधीसाठी त्याच टायपिस्टला विनंती करून काम करण्यास बोलवले; पण त्याची नेमणूक तशीच सफाई विभागात ठेवली. त्यातून त्याने फार काळ काम केले नाही. तो परत सफाई विभागात गेल्याने दोन महिन्यांपासून पुन्हा सोनोग्राफी बंद पडली आहे..Pune News : फुप्फुसातून काढला मणी अन् शेंगदाणा; ससूनच्या बालरोग विभागातील डॉक्टरांकडून यशस्वी शस्त्रक्रिया.नियमित सोनोग्राफी साडेचारशे रुपयात, तर गर्भवती महिलांची पाचशे रुपयात होते. पण ही सेवा नसल्याने आता खासगीमध्ये जावे लागत असून १५०० रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे. तसेच तपासणीला एका ठिकाणी, उपचार दुसऱ्या ठिकाणी अशा फेऱ्या वाढल्या आहेत..तंत्रज्ञ महत्त्वाचा आहे, तसाच टायपिस्टही गरजेचा असून अशा अत्यावश्यक ठिकाणी एक कर्मचारी देता येऊ नये, याबाबत नागरिकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पंचगंगा रुग्णालयात तर मशीन बंदच..पंचगंगा रुग्णालयातील गर्भवती महिलांसाठी सोनोग्राफी मशीन आले आहे. जवळपास दोन वर्षे होत आली आहेत; पण तिथे डॉक्टर नाही. त्यामुळे ही सेवा तिथे सुरू नाही. डॉक्टर मिळाला तरी तिथेही टायपिस्टची वानवा आहे. त्यासाठीही निर्णय घेणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.