कोल्हापूर

Kolhapur Savitribai Hospital : महापालिकेच्या कारभाराचा फटका मातांना; खासगी तपासणीसाठी तिप्पट खर्च करावा लागतोय

Savitribai Hospital Sonography : कोल्हापूर महापालिकेच्या सावित्रीबाई फुले रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी समोर आली आहे. अत्यावश्यक असलेली सोनोग्राफी सेवा केवळ एका टायपिस्टच्या अभावामुळे दोन महिन्यांपासून बंद आहे.
Pregnant women waiting for sonography services at municipal hospital amid service shutdown.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : गर्भवती महिलांसाठी महत्त्‍वाची असलेली महापालिकेच्या सावित्रीबाई फुले रुग्णालयातील सोनोग्राफीची सेवा केवळ एक टायपिस्ट दिलेला नसल्याने बंद आहे. त्यामुळे गर्भवती महिलांच्या फेऱ्या होत असून आर्थिक भुर्दंडही बसत आहे. याबाबत वारंवार चर्चा होऊनही तोडगा निघत नसल्याने मशिनरी काय कामाच्या, असा सवाल शहरवासीयांतून केला जात आहे.

Kolhapur
Savitribai Phule
Hospital
test
Treatment
Muncipal corporation
fee structure
Goverment Hospital

