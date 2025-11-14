कोल्हापूर

Kolhapur news: कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा अभिनव उपक्रम; दुर्गम शाळांमध्ये सोलर पॅनेलमुळे स्मार्ट क्लास पुन्हा सुरू होणार

Kolhapur School: दुर्गम व वीजवंचित शाळांसाठी सौरऊर्जेचा पर्याय स्मार्ट क्लासपासून संगणक प्रयोगशाळा पुन्हा सुरू करण्याचा मोठा मार्ग मोकळा
कोल्हापूर: जिल्ह्यातील सुमारे २५ शाळांमध्ये वीजपुरवठा होत नाही. तंत्रज्ञानाच्या युगात स्मार्ट वर्गखोली, डिजिटल शिक्षण, ऑनलाईन उपक्रमांची चर्चा सुरू असताना जिल्ह्यातील काही प्राथमिक शाळांमध्ये मात्र अद्याप वीजपुरवठा उपलब्ध नाही, ही बाब चिंताजनक मानली जात होती.

