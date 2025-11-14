Kolhapur news: कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा अभिनव उपक्रम; दुर्गम शाळांमध्ये सोलर पॅनेलमुळे स्मार्ट क्लास पुन्हा सुरू होणार

कोल्हापूर: जिल्ह्यातील सुमारे २५ शाळांमध्ये वीजपुरवठा होत नाही. तंत्रज्ञानाच्या युगात स्मार्ट वर्गखोली, डिजिटल शिक्षण, ऑनलाईन उपक्रमांची चर्चा सुरू असताना जिल्ह्यातील काही प्राथमिक शाळांमध्ये मात्र अद्याप वीजपुरवठा उपलब्ध नाही, ही बाब चिंताजनक मानली जात होती. .या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आता जिल्हा परिषदेने अभिनव पाऊल उचलले असून, या शाळांमध्ये सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीजपुरवठा केला जाणार आहे.सध्या जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये वीज नाही. काही शाळा दुर्गम भागात आहेत, तर काही शाळा तालुक्याच्या ठिकाणी असूनही अजून वीजजोडणीपासून वंचित आहेत. .मोठी बातमी! राज्यातील १८,१०६ झेडपी शाळांचे भवितव्य अंधारात; शाळेची पटसंख्या १८ पेक्षा कमी, १६ शाळांना कुलूप; शिक्षकांना अध्यापनापेक्षा इतर कामेच जास्त.या शाळांमध्ये दिवसा वर्ग चालवणे शक्य असते. मात्र, ढगाळ हवामान, हिवाळ्यातील धुके किंवा सायंकाळच्या उपक्रमांदरम्यान अंधारामुळे मोठा त्रास होतो. काही शाळांनी ग्रामपंचायतीकडे वीजजोडणीसाठी अर्ज केले आहेत; पण जोडणी मिळाल्यानंतर विजेच्या बिलाचा प्रश्न निर्माण होतो. .आर्थिक मर्यादा असलेल्या शाळा किंवा शाळा व्यवस्थापन समित्या हे बिल नियमित भरू शकत नाहीत. परिणामी, काही दिवसांनी वीजपुरवठा पुन्हा खंडित होऊ शकतो. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने सौरऊर्जेचा पर्याय निवडला आहे..Premium| Zero enrollment schools: शाळांमध्ये विद्यार्थीच नाहीत, भारतातील शाळांच्या व्यवस्थापना समोर मोठं आव्हान!.शाळेच्या छतावर सोलर पॅनल बसवून शाळेला स्वयंपूर्ण वीजपुरवठा देण्याची ही योजना आहे. यातून दिवे, पंखे, संगणक, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीव्ही तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या मोटारींना आवश्यक ऊर्जा मिळणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेमुळे शाळेचे मासिक वीजबिल शून्य होईल आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापराचा आदर्श निर्माण होईल..जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने अशा शाळांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. प्राथमिक टप्प्यात पंधरा ते वीस शाळांमध्ये सौर पॅनल बसविण्याचे नियोजन आहे. या योजनेचा विस्तार पुढील वर्षभरात इतर शाळांतही करण्यात येणार आहे..‘स्मार्ट स्कूल’ बनण्याची संधीअनेक शाळांत संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल क्लास, एलईडी स्क्रीन आदी साधने असली तरी वीज नसल्याने ती वापरात येत नव्हती. आता सौरऊर्जेमुळे या सुविधा कार्यान्वित होतील. विद्यार्थ्यांना विज्ञान प्रयोग, संगणक शिक्षण, ऑनलाईन उपक्रम यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येईल. शिक्षणात नवसंजीवनी मिळेल आणि ग्रामीण शाळांनाही ‘स्मार्ट स्कूल’ बनण्याची संधी मिळेल..ज्या शाळांमध्ये वीज नाही, त्या शाळांना वीज देण्याची मोठी प्रक्रिया आहे. त्याऐवजी या शाळांमध्ये सौरऊर्जा देण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे यासाठी कोणालाही बिल भरावे लागणार नाही. हा पर्यावरणपूरक पर्याय निश्चितपणे शाळांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.- कार्तिकेयन एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.