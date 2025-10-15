Kolhapur Sex Racket : कोल्हापुरात वेश्या व्यवसाय चालवणारी टोळी गजाआड, अपार्टमेंटमध्ये पोलिसांनी छापा टाकताच...

Kolhapur Police Raid Apartment : महिलांच्या आर्थिक दुर्बलतेचा गैरफायदा घेऊन वेश्या व्यवसाय चालवणाऱ्या टोळीवर छापा टाकून एका महिलेसह तीन जणांना अटक करण्यात आली. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण तसेच अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध शाखेने ही कारवाई उचगाव (ता. करवीर) पैकी मणेर मळा येथील एका अपार्टमेंटमध्ये सोमवारी सायंकाळी केली. यावेळी एका महिलेसह सुमित नेमिनाथ देशमाने (वय २९, रा. कबनूर इचलकरंजी), लखन मोहन कांबळे (३६), तौफिक ताजुद्दीन सुतार (३६, दोघे रा. विक्रमनगर, कोल्हापूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत..याबाबत पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, संबंधित महिला आपल्या साथीदारांसह मणेर मळा येथील एका अपार्टमेंटमध्ये वेश्या व्यवसाय करत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांना गोपनीय सूत्रांकडून मिळाली. त्यानुसार त्यांनी सहायक पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार कोल्हळ यांच्या पथकाला कारवाईसंदर्भात सूचना दिल्या. त्यानुसार या पथकाने बनावट गिऱ्हाईकाच्या मदतीने मणेर मळा येथील अपार्टमेंटमधील फ्लॅटवर छापा टाकला..त्या ठिकाणी दोन पीडित महिला आढळून आल्या. त्यांची पोलिसांनी सुटका केली. पोलिसांनी मोटार, रिक्षासह पाच मोबाईल, रोख १० हजार ४७० रुपयांसह आठ लाख ५६ हजार ५३० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. तसेच रॅकेट चालवणाऱ्या महिलेसह तीन एजंटांना अटक केली. दरम्यान, संशयितांना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर केले असता तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली..Kolhapur Politics : धुरळा जिल्हा परिषदेचा! घराणेशाही विरुद्ध नव्या चेहऱ्यांचा पेच, महायुती, महाविकासची कसोटी; सोशल मीडियावर प्रचाराला सुरुवात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.