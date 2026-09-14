Kolhapur Jaggery Market : शाहू मार्केट यार्डात रोज आठ हजार गूळ रव्यांची आवक; प्रतिक्विंटल 5900 ते 5300 रुपये भाव, गणेशोत्सवसाठी मागणी वाढली

कोल्हापूर : शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या शाहू मार्केट यार्डातील गूळ बाजारपेठेत गुळांची आवक आणि भाव अचानक वाढले आहेत. जवळपास आठ हजार रव्यांची रोजची आवक (Kolhapur Jaggery Market) झाली. त्याचे सौदेही दिवसाआड होत आहेत..प्रथमश्रेणीच्या गुळाला ५९०० रुपये तर लहान गुळाला ५३०० रुपये असा प्रतिक्विंटल भाव मिळाला आहे. यंदाच्या बिगर हंगामात गुळाची उच्चांकी भाववाढ मिळाली असली तरी बिगर हंगामी गूळ उत्पादन घेणाऱ्या उत्पादकांना त्याचा लाभ होत आहे..Kalyan Latur Expressway : माळशेज घाटात होणार 8 किलोमीटर लांबीचा बोगदा; 35 हजार कोटींच्या 'जनकल्याण एक्सप्रेसवे'ला सरकारची मान्यता, नव्या महामार्गाची काय वैशिष्ट्ये?.कोल्हापुरी गुळाचा हंगाम आॅक्टोबर ते मार्चपर्यंत असतो. यंदा याच कालावधीत ११० गुऱ्हाळघरांवर उत्पादन झाले. हंगाम संपताच बहुतांशी गुऱ्हाळघरे बंद झाली. मात्र, काही मोजक्या २० भर गुऱ्हाळघरांवर उत्पादन सुरू आहे. काहींनी स्वतःचा ऊस तर काहींनी कर्नाटकातील ऊस खरेदी करून गूळ उत्पादन सुरू ठेवले. त्यामुळे बाजारपेठेत रोज सरासरी दोन ते पाच हजार गुळाची आवक होत आहे. गुळाला गणेशोत्सवात मागणी वाढते. हीच बाब विचारात घेऊन चार दिवसांत यार्डात गुळाची आवक वाढली..१५ दिवसांत ३०० ते ५०० रुपये वाढयार्डातील सौद्यात प्रथम श्रेणीच्या गुळाचा भाव ५९०० रुपये मिळाला आहे. यात ३० किलोचे रवे आहेत. उर्वरित द्वितीय, तृतीय श्रेणीच्या गुळाचे भाव ४८०० ते ५२०० रुपयांपर्यंत आहेत. एक किलो रव्यांनाही ५३०० भाव मिळाला आहे. १५ दिवसांत गुळाचे भाव ३०० ते ५०० रुपयांची वाढ उत्पादकांना दिलासा देणारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.