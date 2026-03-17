Kolhapur Shahu Mill ... अन्यथा जनरेट्याशिवाय पर्याय नाही; खासदार शाहू महाराज, छत्रपती शाहू मिल सरकारनेच चालवावी

कोल्हापूर : 'छत्रपती शाहू मिल लवकर सुरू करून ती सरकारनेच चालवावी, ती कोणत्याही खासगी व्यक्तीकडे देऊ नये. तसेच मिलच्या जागेवर स्मारक उभारावे, यासाठी स्थानिक पातळीवर वातावरण निर्मिती करुया..या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवूया. त्यांच्याकडूनही याबाबत पूर्तता न झाल्यास जनरेट्याशिवाय पर्याय नाही', असे खासदार शाहू महाराज यांनी आज येथे सांगितले. छत्रपती शाहू मिल स्मारक कृती समितीच्या शिष्टमंडळासमवेत न्यू पॅलेस येथे झालेल्या बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. .खासदार शाहू महाराज म्हणाले, 'शाहू मिलप्रश्नी काही दिवसांपूर्वी सरकारने घेतलेल्या बैठकीत वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी आमचे काहीच ऐकले नाही. तसेच त्यांनी शाहू मिल सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. या मागण्यांसाठी स्थानिक पातळीवर एक विशेष समिती करावी लागेल.'. विजय देवणे म्हणाले, 'शाहू मिलप्रश्नी खासदार शाहू महाराजांनी आंदोलनाचे नेतृत्व करावे.' आर. के. पोवार म्हणाले, 'अधिवेशन सुरू असून, मिलसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून ठोस शब्द घ्यावा.' ॲड. बाबा इंदुलकर म्हणाले, 'राजर्षी शाहूंचे विचार जिवंत ठेवण्यासाठी मिल सुरू झाली पाहिजे.' उदय गायकवाड म्हणाले, 'शाहू मिलची जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करू नये..येथे टाकाऊ कपड्यांचे रिसायकलिंग युनिट करावे.' शिवाजीराव परुळेकर म्हणाले, मिल सुरू होण्यासाठी सरकारवर धाक निर्माण करावा लागेल.' शेखर कवाळे म्हणाले, 'शाहू मिलच्या आराखड्याचा अभ्यास करून मिल सुरू केल्यास रोजगारनिर्मिती होईल.' दिलीप पवार म्हणाले, 'शाहू मिल तोट्यात नव्हती, तरी ती बंद पाडली. .त्यात काही लोकांचा विशिष्ट उद्देश होता.' शिवाजी कवाळे म्हणाले, 'शाहू मिलसाठी रात्रीचा दिवस एक करूया.' संजय शेटे म्हणाले, 'शाहू मिलसंदर्भात पालकमंत्री व सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन ठोस निर्णय घ्यावा.' डी. जी. भास्कर म्हणाले, 'मिलप्रश्नी शासन, प्रशासन व जनता यांच्यात लोकप्रतिनिधींनी समन्वय साधावा.' .यावेळी दिलीप देसाई, बाबा पार्टे, संभाजी जगदाळे, अनिल कदम, सतीशचंद्र कांबळे, बाबासाहेब देवकर, सुभाष देसाई अशोक भंडारे, शुभम शिरहट्टी, काकासाहेब पाटील, रवी जाधव, महेश बुचडे सनी कवाळे, संदीप देसाई यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी नगरसेवक रोहित कवाळे, नगरसेवक संजय मोहिते, रघुनाथ कांबळे, रवी जाधव, रवींद्र मोरे, रूपाली कवाळे, के. पी. खोत आदी उपस्थित होते..'हद्दवाढी' सारखे व्हायला नकोशाहू मिलचा प्रश्न कॉंग्रेस आमदारांकडून अधिवेशनात मांडण्यास सांगावे, अशा सूचना काही जणांनी मांडल्या. त्यावर खासदार शाहू महाराज यांनी, 'पहिल्यांदा जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक घेऊन त्यांना हा विषय सांगूया. नाही तर हद्दवाढीसारखे निम्मे आमदार इकडे व निम्मे आमदार तिकडे असे व्हायला नको', असे सांगितले.