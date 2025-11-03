Kolhapur Crime : कोल्हापुरात दुहेरी हत्याकांड! जेवण न दिल्याने अट्टल चोरट्याने कंक दांपत्याला संपवलं; तो घरात शिरला अन्...

कोल्हापूर

Notorious Criminal Vijay Gurav Arrested in Kolhapur Double Killed Case : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यात विजय गुरव या अट्टल गुन्हेगाराने जेवण देण्यास नकार दिल्याने कंक दांपत्याची निर्घृण हत्या केली. आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : गुन्हे केल्यानंतर ओळख लपविण्यासाठी अट्टल चोरटा विजय गुरव निर्जनस्थळी लपायचा. शाहूवाडी तालुक्यातील गोलिवणे वसाहतीजवळ जाऊन त्याने कंक दांपत्याकडे जेवणाची (Kolhapur Crime News) मागणी केली. जेवण देण्यास नकार दिल्याने त्याने निनू कंक व रखूबाई कंक यांना संपवल्याची माहिती पोलिस तपासात पुढे आली आहे. संशयित विजय गुरव पाच दिवस पोलिस कोठडीत असून, त्याच्याकडे कसून चौकशी केली जात आहे.

