IIT Audit For Shendapark Hospital : शेंडापार्कमधील शासकीय रुग्णालयाच्या बांधकामाचे होणार 'आयआयटी' ऑडिट! मंत्री हसन मुश्रीफांचा मोठा निर्णय, बिले रोखली

कोल्हापूर : शेंडापार्क येथे सुरू असलेल्या शासकीय सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाचे बांधकाम दर्जेदार व गुणवत्तापूर्णच होईल. तरीही येथील विविध इमारतींच्या बांधकामाचे आयआयटीमार्फत थर्डपार्टी ऑडिट करणार (Shendapark Hospital IIT third party audit) आहे. त्यानंतरच संबंधितांना बिले देण्यात येतील, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी येथे दिली..वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे शेंडापार्क येथे ११०० बेडचे रुग्णालय उभारण्यात येत आहे. ६०० जनरल बेड, २५० बेड कॅन्सर, आणि २५० सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे बांधकाम होत आहे. या बांधकामाच्या कामांमध्ये काही त्रुटी असल्याची बाब गेली काही दिवस समाजमाध्यमात चर्चेत आली होती. त्याची तातडीने दखल घेत मंत्री मुश्रीफ यांनी संबंधित बांधकामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पहाणी केली..मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘एचएससी म्हणजेच हॉस्पिटल बांधण्यात अनुभव असलेली केंद्र सरकारची प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी कंपनी आहे. या कंपनीची नेमणूक महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केली आहे..Sangli Politics : जयंत पाटलांना बालेकिल्ल्यातच मोठा धक्का! ईश्वरपूरच्या नगराध्यक्षांचे पद रद्द, जिल्हाधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा निर्णय; आता 15 दिवसांत काय होणार?.येथील बांधकामाचे सर्व डिझाईनसाठी आयआयटी सल्ला देते आणि त्यानुसारच काम सुरू असते. सध्या येथे काम करणाऱ्या कंपनीने देशभरामध्ये जवळपास २०० हून अधिक हॉस्पिटल्स बांधली आहेत. तसेच बांधकाम करणारी जी नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी आंध्र प्रदेशची आहे. या कंपनीने देशात विमानतळ, रस्ते, पूल, हॉस्पिटल्स, २६ मजली हॉस्टेल्स अशा मोठ्या इमारतींची उभारणी केली आहे. त्यामुळे येथील काम दर्जेदारच होईल असा विश्वास आहे.’.Kalamba Pothole Death : कोल्हापुरात खड्ड्यांनी घेतला आणखी एक बळी! नातेवाइकांनी थेट खड्ड्यात मृतदेह ठेवून नोंदवला महापालिकेचा निषेध; सोनार काम करणाऱ्या कुटुंबाचा हरपला आधार.या नियोजित रुग्णालयात जिल्ह्यातील लाखो गरीब रुग्णांची सोय होणार आहे. त्यामुळे काम दर्जेदार होण्यावर बारकाईने लक्ष आहे. येत्या ३१ मार्चपर्यंत तिन्ही हॉस्पिटल्स पूर्ण होऊन त्याचे लोकार्पण होईल असा विश्वास मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला. वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. सदानंद भिसे, डॉ. गिरीश कांबळे, कंत्राटदार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.