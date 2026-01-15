कोल्हापूर

Kolhapur Gaur Attack : अभयारण्यातून बाहेर पडले गवे, शिरगावात शेती संकटात; वनविभागाकडे कारवाईची मागणी

Sugarcane and Fodder Crops : वनविभागाकडून पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन मिळाले असले तरी वाढत्या शेती खर्चाच्या तुलनेत ही मदत अपुरी असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
Gaur herds damage sugarcane and fodder crops in farmlands near Shirgaon.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरगाव : पुंगाव, शिरगाव, मुसळवाडी परिसरात गेले काही दिवस गव्यांच्या कळपाकडून पिकांचे नुकसान सुरू आहे. परिसरात गव्यांचा कळप सातत्याने फिरत असून, काबाडकष्ट करून पिकविलेल्या पिकांचे नुकसान करीत आहे.

Kolhapur
Farmer
attack
sugarcane
Farm
Wildlife
Farmer Agitation
Wild Animals
Crop Crisis
Farmer crop Crisis
Wildlife-human conflict

