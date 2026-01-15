Kolhapur Gaur Attack : अभयारण्यातून बाहेर पडले गवे, शिरगावात शेती संकटात; वनविभागाकडे कारवाईची मागणी

शिरगाव : पुंगाव, शिरगाव, मुसळवाडी परिसरात गेले काही दिवस गव्यांच्या कळपाकडून पिकांचे नुकसान सुरू आहे. परिसरात गव्यांचा कळप सातत्याने फिरत असून, काबाडकष्ट करून पिकविलेल्या पिकांचे नुकसान करीत आहे. .शेतकरी हतबल झाले आहेत. वनविभागाने वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी होत आहे. दाजीपूर, राधानगरी अभयारण्यात पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. निसर्ग आणि वन्यजीव पाहायला गेलेल्या पर्यटकांच्या गोंगाटामुळे अभयारण्यात अधिवास करणारे वन्यजीव अभयारण्यातून बाहेर पडून मानवी वस्तीत आणि शेतशिवारात येत आहेत. .Agriculture News : अवकाळीचा 'काळा ग्रह' द्राक्षपंढरीवर फिरला! नाशिकमध्ये निम्म्याहून अधिक बागा उद्ध्वस्त; 'सकाळ'च्या मालिकेमुळे शासनाला हाक.यामुळे तीन ते चार वर्षांपासून गव्यांच्या कळपामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. यंदाही महिनाभरापासून शिरगाव पुलगाव येथील जंगलात मुसळवाडी, परिसरात गव्यांच्या वावर सुरू आहे. .रात्रभर शेजारील जंगलात वास्तव करून रात्री व पहाटे शेतात घुसून पिकांचे नुकसान करत आहेत. पुंगाव येथील जंगल व परिसरातील पिके, शिरगाव गावातील कुंभारकी, रांग मुसळवाडीतील बरगे नाळवा नावाचा जंगल हद्दी शेजारील शेतात एक दिवसाआड येऊन ऊस, वरणा, गुरांसाठी केलेली वैरण आदी पिके तुडवून व खाऊन फस्त करीत आहेत..Kolhapur Farm : उसाला तुऱ्यांचा फटका; वजन घट आणि साखर उताऱ्यावर संकट, शेतकरी हवालदिल.वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त पीक क्षेत्राचे पंचनामे करून शासनाच्या नियमाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, ही मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम सध्याचा वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत पुरेशी नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. .जगायच कस!काबाडकष्ट करून पिकविलेला ऊस, काही युवकांनी गोठा प्रकल्प सुरू करून शेतात मका, हत्ती गवत, बाजरी आदी पिके वैरणीसाठी केली असून, गव्यांच्या कळपाने नुकसान केले आहे. त्यामुळे आम्ही जगायचं कसं?, आमचा उदरनिर्वाह करायचा कसा?, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. यामुळे आर्थिक नुकसान झाले असून, कष्ट वाया गेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.